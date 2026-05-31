لشکر پهپادهای چینی با هوش مصنوعی روی هدفشان تمرکز می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، یک تیم تحقیقاتی در چین مدعی شده است الگوریتم جدیدی مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه داده که به دستههای پهپادی امکان میدهد حتی در شرایط اختلال ارتباطی و کاهش شدید دید، بهصورت خودکار اهداف را شناسایی، تعقیب و نابود کنند.
این الگوریتم که «HG-STR» نام دارد، به گفته محققان نخستین سامانهای است که توانسته ضمن دستیابی به نرخ انهدام ۱۰۰ درصدی اهداف، عملیات را با سرعتی متناسب با الزامات جنگهای مدرن اجرا کند.
این فناوری نشاندهنده تغییری مهم در نحوه بهکارگیری سامانههای خودکار نظامی است. در حال حاضر، بیشتر پهپادهای رزمی به میزان زیادی به اپراتورهای انسانی وابستهاند و حتی پیشرفتهترین دستههای پهپادی نیز برای انجام مأموریتهای خود به ارتباطات پایدار و سازوکارهای هماهنگی نسبتاً ساده نیاز دارند. در چنین شرایطی، قطع ارتباطات رادیویی یا اختلال در عملکرد حسگرها میتواند بهسرعت کارایی این سامانهها را کاهش دهد. الگوریتم HG-STR بهطور ویژه برای رفع این محدودیت طراحی شده است.
برخلاف سامانههای سنتی هوش مصنوعی نظامی که معمولاً تمام دادههای ورودی را به شکلی یکسان پردازش میکنند، این فناوری جدید تلاش میکند پیچیدگی واقعی میدان نبرد را درک کند. به گفته پژوهشگران، در بسیاری از سامانههای متداول، یک پهپاد، تانک، ساختمان یا تپه صرفاً بهعنوان یک «شیء» در پایگاه داده ثبت میشود؛ رویکردی که نمیتواند روابط و تأثیرات متقابل میان عناصر مختلف میدان نبرد را بهخوبی بازتاب دهد.
سامانه جدید بر پایه یک «نمودار پویای میدان نبرد» طراحی شده است که در آن هر موجودیت با توجه به ماهیت خود تعریف میشود و از طریق روابط مختلف با سایر عناصر ارتباط دارد. برای مثال، یک تأسیسات راداری تنها یک هدف ثابت نیست، بلکه بهعنوان یک گره تهدید در نظر گرفته میشود که با زمین، حریم هوایی، منابع ایجاد پارازیت و مواضع دفاعی ارتباط دارد. همچنین جنگل میتواند نقش مخفیگاه، تپه نقش مانع دید مستقیم و پهپادهای خودی نقش منابع اشتراکگذاری اطلاعات را ایفا کنند.
این رویکرد به پهپادها امکان میدهد بهجای واکنش صرف به آنچه مستقیماً مشاهده میکنند، استنتاجهای تاکتیکی در سطح بالاتری انجام دهند. در نتیجه، حتی در شرایطی که ارتباطات قطع شده یا دید مستقیم وجود ندارد، پهپادها همچنان قادر خواهند بود اهداف خود را شناسایی، ردیابی و مورد حمله قرار دهند.
