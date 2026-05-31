به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر یکشنبه از خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهایی که بر اثر حملات جنگی تخریب شده بودند، دیدن کرد.
در این بازدید، نشستی با رئیس دانشگاه برگزار و گزارشی درباره میزان خسارتها، روند بازسازی و برنامههای آینده ارائه شد.
بر اساس این گزارش، در جریان جنگ، چند ساختمان این دانشگاه آسیب دید، بخشی از خوابگاهها و تجهیزات تخریب شد و شماری از افراد نیز مجروح شدند.
استاندار تهران پس از بررسی مستندات، دستور پیگیری عملیاتی بازسازی، تأمین بودجه و رفع موانع اجرایی را صادر کرد.
همچنین موضوع بازسازی خوابگاههای دانشجویی و تأمین امکانات مورد نیاز دانشجویان در این بازدید بررسی شده است.
دانشگاه شهید بهشتی با ۲۳ دانشکده و ۱۰ پژوهشکده تخصصی، یکی از مراکز مهم علمی ایران به شمار میرود.
