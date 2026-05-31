۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

وزنه‌بردار سنگین‌وزن ایران ازدواج کرد

قائمشهر - علیرضا یوسفی وزنه‌بردار سنگین‌وزن ایران که اخیرا توانست رکورد دوضرب جهان را بشکند، ازدواج کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا یوسفی ۲۲ ساله که سابقه کسب مدال طلای وزنه‌برداری جوانان جهان و برنز قهرمانی جهان را در کارنامه دارد به جرگه متاهلین پیوست.

علیرضا یوسفی متولد ۵ شهریور ۱۳۸۲ در قائمشهر است که قهرمانی در بازی‌های المپیک نوجوانان سال ۲۰۱۸، قهرمانی نوجوانان جهان در ۲۰۱۸، قهرمان وزنه برداری جوانان جهان در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، برنز مسابقات قهرمانی جوانان جهان سال ۲۰۱۹، برنز مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۲۴ و چند قهرمانی آسیا را در کارنامه ورزشی خود دارد.

قربانی فرماندار قائم شهر که برای تبریک به منزل این قهرمان رفته بود گفت: وظیفه دستگاه‌های مرتبط رفع دغدغه‌های این ورزشکاران است.

علیرضا یوسفی نیز با بیان اینکه مهرماه بازی‌های آسیایی ناگویا و چهل روز بعد مسابقات جهانی چین را پیش رو دارد، گفت: تمام تلاش خود را برای کسب خوشرنگ‌ترین مدال و برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین ورزشی پیش رو خواهد کرد.

