۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

تصویر کنایه‌آمیز حزب‌الله درباره ادعای پیشروی ارتش صهیونیستی

حزب ‌الله لبنان تصویری کنایه‌آمیز از شهرک‌نشینان صهیونیست در شهرک «کرمئیل» منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب ‌الله لبنان تصویری کنایه‌آمیز از شهرک‌نشینان صهیونیست در شهرک کرمئیل منتشر کرد؛ تصویری که در واکنش به ادعای ارتش رژیم صهیونیستی درباره عبور از رودخانه لیتانی و سیطره بر تپه‌های مشرف منتشر شده است.

در این تصویر، شماری از شهرک‌نشینان صهیونیست روی زمین پناه گرفته‌اند و بر روی آن این ادعای ارتش اشغالگر نوشته شده است: نیروهای ما از رودخانه لیتانی عبور کرده و بر تپه‌های حاکم مسلط شده‌اند.

این اقدام رسانه‌ای حزب ‌الله، تمسخری آشکار به ادعاهای ارتش رژیم صهیونیستی درباره پیشروی در جنوب لبنان است؛ ادعاهایی که همزمان با ادامه نگرانی و وحشت در شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی در پی تداوم حملات موشکی و پهپادی حزب الله مطرح شده است.

