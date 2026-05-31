به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی آسیا روزهای ۹ و ۱۰ خردادماه در شهر دانانگ ویتنام برگزار شد و تیم ایران با ۴ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز و امتیاز بعنوان قهرمانی دست یافت.

برای تیم ایران مهدی دمیرچلی در وزن ۴۵ کیلوگرم، بنیامین آشفته در وزن ۵۱ کیلوگرم، آرمان الهی در وزن ۵۵ کیلوگرم و امیرعلی فراستی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مدال طلا، امیرعلی راغب در وزن ۴۸ کیلوگرم و امیرحسین اسمعلی در وزن ۱۱۰ کیلوگرم به مدال نقره، محمدطاها گنجه در وزن ۶۰ کیلوگرم و امیرعباس لطفی نژاد در وزن ۶۵ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.

رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- ایران ۱۷۸ امتیاز ۲- ژاپن ۱۶۵ امتیاز ۳- هند ۱۵۳ امتیاز ۴- ازبکستان ۱۴۸ امتیاز ۵- قزاقستان ۱۳۳ امتیاز ۶- قرقیزستان ۶۹ امتیاز ۷- تاجیکستان ۶۲ امتیاز ۸- ترکمنستان ۵۷ امتیاز ۹- مغولستان ۵۷ امتیاز ۱۰- کره جنوبی ۳۸ امتیاز

نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم، مهدی دمیرچلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر ۱ هالمیرادوف را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر خودژیف از تاجیکستان را شکست داد و راهی فینال شد. دمیرچلی در دیدار پایانی با نتیجه ۱۰ بر صفر محمد رحیم‌جان‌اف از ازبکستان را مغلوب کرد و صاحب گردن آویز طلا شد.

در وزن ۴۸ کیلوگرم امیرعلی راغب پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر مرت دوردیف از ترکمنستان را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر ۳ آریان از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار نهایی شد. وی در فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب فرخ محمودف از ازبکستان شد و به مدال نقره بسنده کرد.

در وزن ۵۱ کیلوگرم، بنیامین آشفته در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر یونگ کیانگ هوانگ از چین را شکست داد. وی در مرحله بعد نیز انارتولگا بکبا را با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. آشفته در این مرحله با نتیجه ۱۶ بر ۵ اسکندر خدای‌بردی‌اف از ترکمنستان را شکست داد و به فینال رسید. آشفته در دیدار نهایی با نتیجه ۵ بر ۱ ماسایونه اوشیمادو از ژاپن را شکست داد و صاحب نشان طلا شد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۴ تمیرلان مورات از قزاقستان را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر ۶ جاخانگیر تولکونوف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی شد. الهی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر جیمین پارک از کره جنوبی را شکست داد و راهی فینال شد. الهی در دیدار نهایی با نتیجه ۸ بر ۳ کیوسوکه ایکدا از ژاپن را شکست داد و طلایی شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدطاها گنجه در دور اول با نتیجه ۱۱ بر ۷ مقابل عزیز فیتراتی از تاجیکستان به پیروزی رسید. وی در مرحله بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ ژی‌یو یانگ از چین را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسیدو گنجه در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۴ مغلوب مردان اورین‌باسار از قزاقستان شد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در دیدار رده بندی با نتیجه ۱۲ بر ۲ شگایخو مونخزول از مغولستان را شکست داد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۶۵ کیلوگرم امیرعباس لطفی نژاد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر پاوارا کاستهوریاراچی از سریلانکا را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر ماکسات نوربردیف از ترکمنستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. لطفی نژاد در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب ریهیتو هیورا از ژاپن شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ مقابل کانتمیر اسماعیل اف از قرقیزستان پیروز شد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۷۱ کیلوگرم کیارش ترابی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب ادریس بهرام اف از تاجیکستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، ترابی حذف شد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم امیرعلی فراستی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر هینوسو کیم از کره جنوبی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل نسیم خوجایف از تاجیکستان به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. فراستی در این مرحله با نتیجه ۲ بر ۱ از سد عادیلبک یربولاتوف از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر صفر ماندیپ از هند را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدرضا عیسی‌زاده در دور نخست در حالی که با نتیجه ۸ بر ۴ از حریف خود پیش بود، مقابل شیو یوشیدا از ژاپن با ضربه فنی مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی عیسی زاده از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، امیرحسین اسمعلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ بهروز آشیروف از ازبکستان را شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر صفر هانتو هایاشی از ژاپن را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد. اسمعلی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۱ مغلوب آروش رانا از هند شد و صاحب مدال نقره شد.