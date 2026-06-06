صادق گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کسب عنوان قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: اردوی آماده‌سازی تیم از ابتدای اسفند ماه در چالوس برگزار شد ولی متأسفانه به دلیل وقوع جنگ و ایجاد وقفه در روند تمرینات، فرصت حضور در برخی مسابقات از جمله جام ترکیه را از دست دادیم،مسابقه جام عبدالله موحد هم به خاطر شرایط برگزار نشد. اما با وجود همه این شرایط سخت اردوها را ادامه دادیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان عنوان کرد: در مسابقات قهرمانی آسیا هم ابتدا اعزام تیم مشخص نبود ولی با وجود هزینه بالایی که این اعزام داشت، فدراسیون پیگیر آن بود و در نهایت راهی مسابقات شدیم و خوشبختانه عنوان قهرمانی را هم به دست آوردیم. در این دوره با رقبای قدرتمندی مانند ژاپن، هند، ازبکستان و قزاقستان روبه‌رو بودیم و برای قهرمانی نیاز به کسب مدال‌های طلا داشتیم.

وی ادامه داد: البته دو کشتی‌گیر ما باید به مدال طلا می‌رسیدند اما متأسفانه به خاطر کم تجربگی مدال طلا را در کسری ثانیه‌ای از دست دادند. یکی از کشتی‌گیران ما تنها با اختلاف بسیار اندک و در حد هزارم ثانیه مقابل حریف ژاپنی که نایب‌قهرمان جهان بود، نتیجه را واگذار کرد. با این حال از نتیجه‌ای کشتی‌گیران راضی بودم و مهم‌تر اینکه آنها در حال اضافه کردن زیرگیری به کشتی‌ خود هستند و این موضوع مهم و بسیار زمان بری است. البته در این رده سنی ما نباید صرفا به دنبال نتیجه باشیم چرا که این نسل باید به درستی تربیت شود تا در رده‌های بالاتر جایگزین ملی‌پوشان شوند، اما ما ایران هستیم و همه مردم و فدراسیون از ما توقع مدال دارند.

سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان درباره مسابقات جهانی پیش رو گفت: متأسفانه سال گذشته به دلیل جنگ ۱۲ روزه فرصت حضور در مسابقات جهانی را از دست دادیم. امسال همه تلاشمان این است که در مسابقات جهانی شرکت کنیم. این رقابت‌ها در مردادماه به میزبانی آذربایجان برگزار خواهد شد. امسال کار سختی در مسابقات جهانی داریم چرا که میزبان باکو آذربایجان است و آنها سال‌هاست که یک رقابت تنگاتنگی با ما دارند. از طرف دیگر روس‌ها هم با پرچم خودشان حاضر می‌شوند و امتیازشان محاسبه می‌شود. تیم آمریکا هم همیشه جزو مدعیان است. در مسابقات قهرمانی آسیا کشتی‌گیران ژاپنی، ازبکستانی، قزاقستانی و هندی در حال نزدیک شدن به سطح اول هستند. در کل کار بسیار سختی پیش رو داریم و امیدواریم بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.

گودرزی در پاسخ به این سوال که نفرات اعزامی به مسابقات جهانی مدال آوران آسیایی خواهند بود، عنوان کرد: باید در مورد نفرات اعزامی به مسابقات جهانی با رئیس فدراسیون کشتی هم صحبت کنم. فکر می‌کنم چند وزن ما برای مسابقات جهانی تغییر خواهد کرد. احتمالا برخی نفرات که کشتی رودررو گرفتند و نتیجه را واگذار کردند باید در انتخابی شرکت کنند و از نظر فنی بررسی شوند. رئیس فدراسیون هم باید نظر خود را اعلام کند تا بهترین نفرات را برای جهانی انتخاب کنیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان تأکید کرد: مسابقات جهانی امسال شرایط کاملاً متفاوتی دارد، ما در تورنمنت جام ترکیه شرکت نکردیم و این جنگ هم باعث شد وقفه زیادی در تمرینات به وجود بیاید. با این حال تلاش می‌کنیم در فرصت باقی‌مانده با برگزاری اردوهای منظم، تیم را به بهترین شرایط برسانیم. در این دو ماه باقی مانده تا مسابقات جهانی برنامه‌ریزی مدونی خواهیم داشت تا چهار مرحله اردو برگزار کنیم. هدف اصلی این است که نفرات جهانی را انتخاب کنیم تا سه اردوی دیگر آمادگی برای مسابقات جهانی باشد. با توج به اینکه فرصت زیادی نداریم به احتمال زیاد اگر صلاح بر این باشد که انتخابی برگزار کنیم در همان اردوی اول این کار را خواهیم کرد.