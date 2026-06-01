تغییر وزن ستاره کشتی ایران در مغولستان/ یوسفی در انتظار ویزا

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مسابقه کشتی آزاد و فرنگی رنکینگ جهانی در سال ۲۰۲۶ از تاریخ ۱۴ تا ۱۷ خردادماه به میزبانی مغولستان برگزار خواهد شد و تیم ملی کشتی فرنگی روز گذشته راهی این مسابقات شد. در این رقابت‌ها، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدمهدی کشتکار و عرفان جرکنی در وزن ۶۳ کیلوگرم و دانیال سهرابی و محمدجواد رضایی در وزن ۷۲ کیلوگرم به روی تشک خواهند رفت. هدایت این تیم بر عهده حسن رنگرز و بابک ولی‌محمدی است.

تیم ملی کشتی آزاد هم تا چند روز دیگر تهران را به مقصد مغولستان ترک خواهد کرد. در لیست اولیه اتحادیه جهانی کشتی در وزن ۶۱ کیلوگرم اهورا خاطری، در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد، در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی و در وزن ۹۲ کیلوگرم ابوالفضل رحمانی راهی این مسابقات خواهند شد.

البته مهدی یوسفی هم بعد از ثبت‌نام اولیه به لیست اعزامی تیم ملی اضافه شده و اگر ویزایش صادر شود، تیم منتخب کشتی آزاد ایران را در وزن ۷۹ کیلوگرم همراهی خواهد کرد و محمد نخودی دیگر نماینده ایران که اتفاقا مسافر جهانی هم هست، قرار است در وزن ۸۶ کیلوگرم به میدان برود. تورنمنت‌های رنکینگ مغولستان ۲ کیلوگرم ارفاق وزنی دارد. پیش از این نخودی دیگر ملی‌پوش کشتی آزاد در تورنمنت رنکینگ آلبانی موفق به کسب مدال طلا در وزن ۷۹ کیلوگرم شده بود. او ۵ مدال جهانی (سه نقره سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ و ۲ برنز ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵) در کارنامه خود دارد.