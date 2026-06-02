واکنش قهرمان سنگین وزن جهان به کسب عنوان آقای ورزش ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، امیرحسین زارع پس از کسب عنوان آقای ورزش ایران در سال ۱۴۰۴ گفت: خدا را شکر که این اتفاق رقم خورد. این عنوان پیش از آنکه متعلق به من باشد، امانتی از سوی مردم است که به دست من رسیده و برایم بسیار ارزشمند و الهامبخش است. در واقع این مردم هستند که با حمایتهایشان به من اعتبار دادهاند.
قهرمان سنگین وزن جهان با اشاره به فشارهای طاقتفرسای تمرینات حرفهای، خاطرنشان کرد: کشتی ورزش لحظههای سخت است. وقتی ما در اردوها، زیر فشار تمرینات نفسگیر، خستگی را به جان میخریم و سختیها را تحمل میکنیم، تنها چیزی که به ما قدرت و انگیزه برای ادامه دادن میدهد، یادآوری عشق و دعای خیر همین مردم عزیز است. این دعای مردم است که ما را در مسیر رسیدن به سکوهای قهرمانی همراهی می کند.
زارع در پایان ضمن تقدیر از ابراز محبت مردم افزود: بسیار خوشحالم که توانستهام سهم کوچکی در شاد کردن دل مردم داشته باشم. باز هم در برابر این همه لطف و دلگرمی مردم عزیز کشورم، خودم را شرمنده میبینم و امیدوارم با مدالهای خوشرنگ بتوانم ذرهای از این محبتها را جبران کنم.
امیرحسین زارع که آقای ورزش ایران در سال ۱۴۰۴ لقب گرفت، گفت: کسب این عنوان نه یک دستاورد شخصی، بلکه هدیهای از سوی مردم است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، امیرحسین زارع پس از کسب عنوان آقای ورزش ایران در سال ۱۴۰۴ گفت: خدا را شکر که این اتفاق رقم خورد. این عنوان پیش از آنکه متعلق به من باشد، امانتی از سوی مردم است که به دست من رسیده و برایم بسیار ارزشمند و الهامبخش است. در واقع این مردم هستند که با حمایتهایشان به من اعتبار دادهاند.
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