به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمد سلیمی رئیس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور و دبیرکل کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامی ایران در نشست مدیران مدارس بینالملل که بهصورت برخط برگزار شد، با اشاره به حساسیتهای موجود در فرآیند ثبتنام مدارس، اظهار کرد: رعایت دقیق قوانین و مقررات در فصل ثبتنام، نه تنها ضامن حفظ نظم در مدارس است، بلکه از بروز چالشهای حقوقی و اداری برای مدارس این مرکز و وزارت آموزش و پرورش پیشگیری میکند.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد حمایتی وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: وزیر آموزش و پرورش همواره بر حمایت همهجانبه از مدارس بینالملل و در عین حال، نظارت مستمر بر فعالیتهای آنها تأکید ویژه دارند.
سلیمی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، بر مسئولیتپذیری در اتخاذ تصمیمات مدیریتی تأکید کرد و افزود: تمامی برنامهریزیها باید بهگونهای صورت پذیرد که ضمن حفظ پایداری و کیفیت فعالیت مدارس، رعایت حال اولیای دانشآموزان نیز در اولویت قرار گرفته و تدابیر لازم برای ایجاد تعادل میان منافع مدارس و توان اقتصادی خانوادهها اندیشیده شود.
گفتنی است؛ در این نشست، موضوعات مهمی از جمله شهریه مدارس بینالملل، شرایط جاری کشور و نقش مدارس در دیپلماسی آموزشی و فرهنگی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نظر شما