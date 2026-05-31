۱۴ مقاله به همایش «غدیر و مقاومت» برگزیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید خاموشی ظهر یکشنبه در نشست خبری همایش بین المللی غدیر و مقاومت اظهار کرد: دبیرخانه همایش ۲۵ مقاله از مراکز حوزوی و دانشگاهی دریافت کرده که پس از چند مرحله داوری، ۱۴ مقاله برگزیده شده و کتاب مقالات نیز به‌زودی چاپ خواهد شد.

معاون علمی مرکز فقهی الامام علی بن موسی الرضا(ع)با اشاره به مسئولیت این مرکز در بخش علمی همایش بیان کرد: مدرس و مرکز فقهی الامام علی بن موسی الرضا(ع) عهده‌دار بخش علمی این همایش بوده و یکی از مهم‌ترین نمودهای این فعالیت علمی، دریافت، ارزیابی و داوری مقالات علمی است.

وی افزود: با وجود برخی محدودیت‌ها و فرصت‌هایی که به دلیل شرایط پیش‌آمده در کشور از دست رفت، از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی ایران در مجموع ۲۵ مقاله از سوی اعضای هیئت علمی، فضلا و علمای حوزوی دریافت شد.

خاموشی ادامه داد: این مقالات از حوزه‌های علمیه مشهد مقدس و نیز دانشگاه‌هایی از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علوم قرآنی مشهد، دانشگاه یزد، دانشگاه تبریز و دانشگاه ایلام به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

معاون علمی مرکز فقهی الامام علی بن موسی الرضا(ع) با بیان اینکه مقالات در چند مرحله مورد بررسی و داوری قرار گرفت، تصریح کرد: از میان ۲۵ مقاله رسیده، ۱۴ مقاله برگزیده شده است.

وی درباره محورهای مقالات نیز گفت: موضوعات آثار رسیده در چارچوب محورهای همایش، شامل غدیر، مقاومت و زیرموضوعات مرتبط بوده که پیش‌تر به مراکز علمی اعلام شده بود.

خاموشی به بخش ویژه مقالات اشاره کرد و گفت: بخشی ویژه نیز به شخصیت، سیره و زندگی امامزاده شهید، جناب یحیی بن زید اختصاص داشت که در این زمینه نیز مقالات خوبی به دبیرخانه همایش رسیده است.

معاون علمی مرکز فقهی الامام علی بن موسی الرضا(ع) خاطرنشان کرد: در مجموع، مقالات همایش در دو محور اصلی و ویژه گردآوری شده و کتاب مقالات همایش به‌زودی چاپ و منتشر خواهد شد.