به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدامین طباطبایی، در نشست خبری همایش بین‌المللی غدیر و مقاومت ظهر یکشنبه در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به برگزاری این همایش اظهار کرد: این برنامه برای نخستین‌بار سال گذشته برگزار شد و امسال نیز با پشتوانه و پیگیری بنیاد غدیر و همراهی جمعی از اساتید، پژوهشگران و فعالان فرهنگی، دومین دوره آن در حال برگزاری است.

دبیر اجرایی همایش «غدیر و مقاومت» ادامه داد: امسال سالی پرچالش برای مجموعه‌های علمی و فرهنگی بود و همایش نیز از این شرایط متأثر شد. به‌ویژه رخدادهای مرتبط با جبهه مقاومت، مشکلات ارتباطی، قطع اینترنت و محدودیت‌های ناشی از شرایط منطقه، روند برنامه‌ریزی را دشوار کرد؛ با این حال تلاش شد فعالیت‌ها متوقف نشود.

وی از برگزاری یک شب شعر مقاومت به یاد «شهید نصرالله» خبر داد و گفت: این برنامه با حضور شاعران جوان و با همکاری حوزه هنری در مشهد برگزار شد و آثار ارائه‌شده در ویژه‌نامه همایش منتشر خواهد شد.

طباطبایی با اشاره به نشست‌های تخصصی این همایش بیان کرد: یکی از نخستین نشست‌ها با همکاری جامعه‌المصطفی العالمیه نمایندگی مشهد و با موضوع «مرجعیت و روحانیت معاصر، غدیر و مقاومت» برگزار شد که در آن، ابعاد مختلفی از نقش روحانیت و جبهه مقاومت، از جمله مجاهدان افغانستان، مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر اجرایی همایش «غدیر و مقاومت» افزود: نشست دیگری نیز با موضوع «مقاومت در اندیشه امام شهید» برگزار شد و در ادامه، با توجه به حوادث اخیر و تداوم روحیه دفاع و جهاد در میان مردم، نشست‌هایی با محوریت مقاومت و دفاع مقدس در نقاط مختلف کشور برنامه‌ریزی و اجرا شد.

وی گفت: از دیگر برنامه‌های این رویداد، برگزاری نشست تخصصی با موضوع «اسرائیل‌ستیزی و جنگ ۱۲ روزه دفاع مقدس» بود که با وجود دشواری‌های جدی در برقراری ارتباط با خارج از کشور، با حضور مهمانان مختلف و پیوند با مجموعه‌های مرتبط با جبهه مقاومت برگزار شد.

طباطبایی ادامه داد: در شهرهای مختلف از جمله گنبدکاووس و قم نیز برنامه‌هایی با همین رویکرد برگزار شد که علاوه بر جنبه علمی، جنبه مردمی و اجتماعی هم داشت و در راستای تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور مردم در صحنه ارزیابی می‌شود.

دبیر اجرایی همایش «غدیر و مقاومت» همچنین از برگزاری نشست‌هایی با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت خبر داد و گفت: با وجود محدودیت‌های ارتباطی، بخشی از برنامه‌های بین‌المللی همایش از این مسیر دنبال شد.

وی افزود: برای این همایش یک ویژه‌نامه تخصصی در حوزه مقاومت نیز آماده شده که شامل مطالب علمی، گفتگوها و مصاحبه‌هایی با شخصیت‌های داخلی و خارجی است.

طباطبایی با اشاره به پیام‌های دریافتی برای این رویداد گفت: پیام آیت‌الله مکارم شیرازی برای همایش دریافت شده و همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده، پیام دبیرکل حزب‌الله لبنان نیز برای این مراسم صادر شده که در همایش اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دبیر اجرایی همایش «غدیر و مقاومت» تصریح کرد: همچنین نماینده رسمی حزب‌الله لبنان نیز در این همایش حضور خواهد داشت و ضمن قرائت پیام، در برنامه‌های همایش مشارکت می‌کند.