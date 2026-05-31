برگزاری برنامه های متنوع در دهه امامت و ولایت نیشابور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرحمن یداللهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دهه فرخنده امامت و ولایت فرصتی گرانبها برای تجدید عهد و پیمان با امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) و تبیین جایگاه رفیع واقعه غدیر خم به عنوان تکمیل‌کننده دین مبین اسلام است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور افزود: مجموعه ستاد غدیر شهرستان نیشابور بزرگ به منظور پاسداشت این ایام پربرکت و آشنایی هرچه بیشتر با مفاهیم عمیق ولایت، امامت و عید غدیر، اقدام به برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و مذهبی در این دهه کرده است.

وی بیان کرد:با توجه به تقارن عید سعید غدیرخم با ایام سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) در شب عید غدیر هیئت رزمندگان اسلام و هیئات شاخص دیگر در خیابان امام خمینی(ره) و همچنین بلوار فضل نیشابور مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) را برگزار خواهند کرد و فضاسازی و تزئین محیطی، پخش سرود و مداحی، برنامه‌های آموزشی و معرفتی، محافل قرآنی، نشست‌های پرسش و پاسخ کارشناسان مدهبی، برگزاری مسابقات( خطبه غدیر، نقاشی، مقاله‌نویسی ومسابقات مجازی در پیام‌رسان‌ها)، برگزاری نمایشگاه کتاب،اجرای نمایش، اجرای جشن های خیابانی غدیر، اجرای نقالی و... از جمله این برنامه هاست.

یداللهی ابراز کرد: برپایی یکصد موکب فرهنگی، پذیرایی، جهاد تبیین، مدیحه‌سرایی گروه تواشیح، سرودهای غدیری، دکلمه خوانی، مسابقه، اهدای جوایز و پذیرایی روز پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ حدفاصل میدان حضرت امام خمینی(ره) تا مسجد جامع نیشابور از ساعت ۱۷ تا ۲۲ بعد از ظهر همراه با اقامه نماز جماعت و ذکر خطبه غدیر برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور عنوان کرد: پویش اطعام غدیر و پخت غذا به تعداد بیش از یکصد و ده هزار پرس توسط هیات و مساجد نیشابور نیز در این ایام انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بازسازی واقعه غدیر خم و اجرای نمایشواره غدیر در خیابان امام خمینی (ره) و بلوار فضل نیشابور برگزار خواهد شد.

یداللهی ادامه داد: همچنین برگزاری دعای کمیل در شب جمعه و دعای ندبه در صبح عید غدیر و قرائت زیارت‌نامه امین‌الله درشهرستان در طول دهه فرخنده امامت و ولایت برگزار می‌گردد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نیشابور گفت: همچنین پویش‌های فضای مجازی مانند مسابقه خطبه غدیرخم در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کوتاه، کلیپ ،پادکست، تصاویر و مسابقه کتابخوانی با عنوان قفل آخر اثر سیدکاظم روحبخش ویژه نوجوانان در دهه فرخنده امامت و ولایت شهرستان نیشابور برگزار می شود.