به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با ایام فرخنده عید سعید غدیر خم و در راستای تبیین جایگاه ولایت و امامت، مسابقه مکتوب روزانه، «شرح فرازهایی از زیارت غدیریه»، به همت مدیریت تأمین محتوای فرهنگی ـ تبلیغی حرم مطهررضوی، برگزار میشود.
این مسابقه با هدف تعمیق شناخت زائران نسبت به مبانی اعتقادی و ولایی و با رویکرد آشنایی بیشتر مخاطبان با مضامین بلند و مفاهیم معرفتی زیارت غدیریه امام هادی (ع) طراحی شده است.
زیارت غدیریه که از میراث گرانقدر امام دهم شیعیان است، به عنوان یکی از جامعترین متون در اثبات ولایت امیرالمؤمنین (ع) شناخته میشود و این مسابقه فرهنگی فرصتی روزانه برای تدبر در آیات و روایاتِ مندرج در این زیارتنامه و تجدید میثاق با ولایت را برای عموم علاقهمندان فراهم میآورد.
بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، این مسابقه محدودیت سنی نداشته و امکان شرکت در آن برای تمامی گروههای سنی مهیاست.
محتوای آموزشی این مسابقه به گونهای تدوین شده است که عموم مردم با سطوح مختلف اطلاعات دینی بتوانند از آن بهرهمند شوند.
علاقهمندان برای شرکت در این پویش فرهنگی میتوانند با مطالعه روزانه بخش «شرح فرازی از زیارت غدیریه» و پاسخ به پرسشهای چهارگزینهای مطرحشده، در قرعهکشی جوایز شرکت نمایند.
دسترسی به محتوای مسابقه و ثبت پاسخها از طریق نرمافزار «نسیم رضوان» و همچنین با مراجعه به تارنمای رسمی آستان قدس رضوی به نشانی haram.razavi.ir در بخش «مسابقات فرهنگی» امکانپذیر است.
مدیریت تأمین محتوای فرهنگی حرم مطهر رضوی برای برگزیدگان این مسابقه، هدایای نفیس فرهنگی و اقلام متبرک حرم مطهر رضوی را در نظر گرفته است که به قید قرعه به شرکتکنندگانی که پاسخ صحیح ارائه داده باشند، اهدا خواهد شد.
شایان ذکر است، مهلت شرکت در این مسابقه روزانه تا پایان روز ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و اسامی برگزیدگان پس از اتمام بازه زمانی مسابقه و انجام مراحل قرعهکشی، از طریق سامانه مسابقات و پیامک به اطلاع شرکتکنندگان خواهد رسید.
نظر شما