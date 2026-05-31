بازگویی پیام غدیر پیش از نماز صبح همزمان با دهه ولایت در حرم رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا بیناباجی، رئیس اداره اقامه نماز حرم مطهر رضوی، با اعلام این خبر، اظهار کرد: این برنامه در سحرگاه حرم مطهر رضوی و در تمامی محلهای اقامه نماز جماعت صبح برگزار خواهد شد و در آن، ائمه جماعت حرم مطهر، پیش از اقامه نماز صبح به بازگویی پیام غدیر و تبیین ابعاد معرفتی و اجتماعی ولایت، میپردازند.
رئیس اداره اقامه نماز حرم مطهر رضوی افزود: «زمزمه ولایت»، با هدف تقویت معرفت دینی زائران و مجاوران، پاسداشت فرهنگ غدیر و بهرهمندی معنوی حاضران در ساعات آغازین روز طراحی شده و تلاش میشود محتوای ارائهشده در عین اختصار و تناسب با فضایم سحرگاهی، ناظر به نیازهای روز و با تأکید بر جایگاه ولایت در منظومه اعتقادی اسلام باشد.
وی با اشاره به گستردگی برگزاری این برنامه در سطح حرم مطهر خاطرنشان کرد: بهمنظور استفاده حداکثری زائران و مجاوران، این برنامه در همه نقاطی که نماز جماعت صبح اقامه میشود، اجرا خواهد شد و زائران میتوانند با حضور در نزدیکترین محل برگزاری نماز جماعت صبح، از این سخنان کوتاه و محتوایی بهرهمند شوند.
گفتنی است؛ ویژهبرنامه «زمزمه ولایت» تا ۱۴ خرداد ماه ۱۴۰۵ در سحرگاهان حرم مطهر رضوی و پیش از نماز صبح ادامه خواهد داشت.
