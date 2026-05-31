۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳

ترامپ: تام باراک نماینده آمریکا در سوریه و عراق است

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که تام باراک علاوه بر سفیر کشورش در ترکیه، به عنوان فرستاده واشنگتن در سوریه و عراق نیز فعالیت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد: تام باراک فرستاده ویژه ریاست جمهوری در سوریه و همچنین عراق خواهد بود.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادامه داد: تام باراک به نقش خود به عنوان سفیر در ترکیه نیز ادامه خواهد داد و وظایف جدید خود را با حمایت کامل وزارت امور خارجه آمریکا انجام می دهد.

این در حالیست که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر در پستی در شبکه ایکس از باراک تمجید و اعلام کرده بود: سفیر تام باراک به عنوان فرستاده ویژه ما در سوریه نقشی ارزشمند ایفا کرده است. اگرچه این عنوان به پایان رسیده، اما او همچنان در نقشی محوری برای دولت ترامپ در سوریه و عراق خدمت خواهد کرد.

