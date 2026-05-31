صادرکنندگان زیر فشار مقررات؛ انتقاد اتاق بیرجند از موانع ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خامه‌زر بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: بخش خصوصی در سال‌های گذشته نقش مهمی در توسعه صادرات کشور داشته اما در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها کمتر به دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی توجه شده است.

وی با اشاره به ظرفیت بازار کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق افزود: فرصت‌های مناسبی برای توسعه صادرات به این کشورها وجود دارد اما محدودیت‌ها و موانع موجود باعث شده بخشی از شرکت‌های تولیدی و صادرکننده نتوانند از این ظرفیت‌ها به‌صورت مطلوب استفاده کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند ادامه داد: سیاست‌های ارزی، مقررات مرتبط با بانک مرکزی و برخی الزامات اجرایی، مشکلات متعددی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده و روند فعالیت شرکت‌های تولیدی و صادراتی را با دشواری همراه ساخته است.

خامه‌زر با بیان اینکه برخی واحدهای شاخص و نمونه استان نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند بر میزان صادرات و قدرت رقابت تولیدکنندگان در بازارهای هدف اثر منفی بگذارد.

وی یکی دیگر از دغدغه‌های صادرکنندگان را نحوه ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ارزش هر تن کالای صادراتی ایران بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار محاسبه می‌شود، در حالی که این ارقام در بسیاری از موارد با ارزش واقعی کالاها همخوانی ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تأکید کرد: بازنگری در مقررات صادراتی، رفع موانع موجود و استفاده از نظرات بخش خصوصی می‌تواند زمینه افزایش صادرات، رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.