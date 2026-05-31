به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید علی‌پور ظهر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های دهه ولایت و امامت با قدردانی از همکاری مجموعه‌های مردمی و فرهنگی استان اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی مسئولیت هدایت و راهبری ستاد بزرگداشت غدیر را بر عهده دارد و تاکنون جلسات متعددی برای برنامه‌ریزی، هماهنگی و تشکیل کمیته‌های تخصصی این مناسبت برگزار شده است.

وی با اشاره به شکل‌گیری و تقویت «میادین مردمی» در شیراز افزود: در سال‌های اخیر این میادین به بستری برای برگزاری آیین‌های باشکوه و حماسی با حضور گسترده مردم تبدیل شده‌اند و به همین دلیل برنامه‌های دهه ولایت و عید غدیر نیز با محوریت همین ظرفیت مردمی طراحی شده است.



فرمانده قرارگاه احمد بن موسی الکاظم(ع) سپاه فجر فارس ادامه داد: جشن‌های مردمی از عید قربان آغاز شده و تا عید غدیر ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود با استقبال گسترده شهروندان همراه شود.

سرهنگ علی‌پور همچنین از تلاش و مشارکت مواکب مردمی قدردانی کرد و گفت: بخش عمده میزبانی از مردم در این ایام بر دوش مواکبی است که با نذر و مشارکت‌های مردمی در طول سال، زمینه برگزاری برنامه‌های فرهنگی و خدمت‌رسانی را به عشق امیرالمؤمنین(ع) فراهم می‌کنند.

وی درباره محل برگزاری برنامه‌های مردمی غدیر نیز گفت: ویژه‌برنامه‌های این ایام در ۱۲ میدان شاخص شهر شیراز شامل میدان الله، میدان نصر، میدان ولیعصر(عج)، میدان آستانه، میدان شهدای ارتش، میدان پاسارگاد، میدان قهرمانان، میدان آزادی، میدان امام حسین(ع)، میدان معلم، میدان غدیر شهرک گلستان و دیگر میادین پیش‌بینی‌شده برگزار می‌شود.



سرهنگ علی‌پور خاطرنشان کرد: برنامه‌های این میادین به‌صورت ویژه در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ خردادماه و به‌خصوص در روز عید سعید غدیر اجرا خواهد شد تا زمینه حضور گسترده و پرشور مردم در جشن بزرگ ولایت فراهم شود.