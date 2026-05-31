ماکرون: دستیابی سریع به توافق میان آمریکا و ایران ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز یکشنبه در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: من با محمد بن سلمانولیعهد عربستان سعودی، هیثم بن طارق سلطان عمان، محمد بن زاید رئیس امارات و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر رایزنی کردم.

رئیس جمهور فرانسه سپس بدون اشاره به پیمان شکنی های متعدد و مکرر واشنگتن در توافقنامه های پیشین میان این کشور با سایر کشورها ادامه داد: به همه آنها، من پیام یکسانی دادم: دستیابی سریع به توافق بین ایالات متحده و ایران ضروری است. اکنون باید از این فرصت استفاده شود. اولویت باید انعقاد آتش‌بس و بازگشایی فوری تنگه هرمز، بدون هیچ قید و شرطی و مطابق با قوانین بین‌المللی باشد. سپس بحث‌ها باید برای دستیابی به توافقی جامع و قوی در مورد سایر مسائل، به ویژه در مورد برنامه‌های هسته‌ای و ثبات منطقه‌ای، ادامه یابد.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شده است. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.