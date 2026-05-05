  1. جامعه
  2. شهری
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام طرح ترافیک و کارت بلیت خبرنگاری سال ۱۴۰۵

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام طرح ترافیک و کارت بلیت خبرنگاری سال ۱۴۰۵

مهلت ثبت‌نام طرح ترافیک و کارت بلیت خبرنگاری سال ۱۴۰۵ که از ۲۴ اسفند در سامانه «شهرزاد» آغاز شده بود، امروز به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت‌نام خبرنگاران برای بهره‌مندی از طرح ترافیک و کارت بلیت خبرنگاری سال ۱۴۰۵ که از ۲۴ اسفند در سامانه «شهرزاد» آغاز شده بود، امروز به پایان می‌رسد.

خبرنگاران و سایر اصحاب رسانه می‌توانند تا پایان امروز با مراجعه به سامانه شهرزاد و انتخاب بخش «خبرنگار هستم» نسبت به ثبت‌نام در طرح ترافیک خبرنگاری یا کارت بلیت خبرنگاری و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

پس از بررسی مدارک، نتیجه اولیه از طریق پیامک به متقاضیان اطلاع‌رسانی می‌شود و این پیامک صرفاً به معنای تأیید مدارک و ورود به مراحل بعدی تخصیص سهمیه است، نه صدور قطعی سهمیه طرح ترافیک.

گفتنی است؛ پس از پایان مهلت ثبت‌نام و تعیین سهمیه هر رسانه، فهرست نهایی متقاضیان باید از سوی مدیران مسئول در قالب نامه رسمی به سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران ارسال شود.

کد مطلب 6820779

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها