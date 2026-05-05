به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبتنام خبرنگاران برای بهرهمندی از طرح ترافیک و کارت بلیت خبرنگاری سال ۱۴۰۵ که از ۲۴ اسفند در سامانه «شهرزاد» آغاز شده بود، امروز به پایان میرسد.
خبرنگاران و سایر اصحاب رسانه میتوانند تا پایان امروز با مراجعه به سامانه شهرزاد و انتخاب بخش «خبرنگار هستم» نسبت به ثبتنام در طرح ترافیک خبرنگاری یا کارت بلیت خبرنگاری و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کنند.
پس از بررسی مدارک، نتیجه اولیه از طریق پیامک به متقاضیان اطلاعرسانی میشود و این پیامک صرفاً به معنای تأیید مدارک و ورود به مراحل بعدی تخصیص سهمیه است، نه صدور قطعی سهمیه طرح ترافیک.
گفتنی است؛ پس از پایان مهلت ثبتنام و تعیین سهمیه هر رسانه، فهرست نهایی متقاضیان باید از سوی مدیران مسئول در قالب نامه رسمی به سازمان حملونقل و ترافیک شهر تهران ارسال شود.
