به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ثبت‌نام خبرنگاران برای بهره‌مندی از طرح ترافیک و کارت بلیت خبرنگاری سال ۱۴۰۵ که از ۲۴ اسفند در سامانه «شهرزاد» آغاز شده بود، امروز به پایان می‌رسد.

خبرنگاران و سایر اصحاب رسانه می‌توانند تا پایان امروز با مراجعه به سامانه شهرزاد و انتخاب بخش «خبرنگار هستم» نسبت به ثبت‌نام در طرح ترافیک خبرنگاری یا کارت بلیت خبرنگاری و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

پس از بررسی مدارک، نتیجه اولیه از طریق پیامک به متقاضیان اطلاع‌رسانی می‌شود و این پیامک صرفاً به معنای تأیید مدارک و ورود به مراحل بعدی تخصیص سهمیه است، نه صدور قطعی سهمیه طرح ترافیک.

گفتنی است؛ پس از پایان مهلت ثبت‌نام و تعیین سهمیه هر رسانه، فهرست نهایی متقاضیان باید از سوی مدیران مسئول در قالب نامه رسمی به سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران ارسال شود.