به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر دوشنبه در همایش «فاتحان خرمشهر» و مراسم گرامیداشت شهدای عملیات رمضان و سالگرد شهدای اقتدار ایران اسلامی که در حسینیه شهدای گمنام باغ‌موزه دفاع مقدس تبریز برگزار شد، با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان و حماسه‌سازان سوم خرداد، اظهار کرد: جنگ تحمیلی هشت‌ساله علیه ایران، طولانی‌ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم بود که در آن ملت ایران با تکیه بر ایمان و مقاومت، در برابر ائتلاف قدرت‌های بزرگ جهانی ایستادگی کرد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک میهن به اشغال دشمن درآید.

وی با انتقاد از کوتاهی‌های صورت گرفته در انتقال مفاهیم ارزشی به جوانان، تصریح کرد: با وجود گذشت چندین دهه از پایان جنگ، هنوز نتوانسته‌ایم واقعیت‌های آن دوران و ابعاد عظیم ایثارگری‌های رزمندگان را به‌خوبی برای نسل جدید به تصویر بکشیم. در این راستا، تبیین درست وقایع و انتقال میراث معنوی دفاع مقدس نیازمند همت مضاعف و استفاده از ابزارهای نوین است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود به تطبیق وجوه مشترک دفاع مقدس با نبردهای اخیر پرداخت و خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که در تمامی مقاطع حساس، مردم بزرگ‌ترین پشتوانه کشور بوده‌اند. چه رزمندگانی که در خط مقدم جان‌فشانی کردند و چه مردمی که با حفظ جریان عادی زندگی و حضور در صحنه، مانع از تحقق اهداف دشمن در «جنگ روایت‌ها» شدند، همگی در پیروزی‌های ملی سهم بسزایی دارند.

محمدزاده با اشاره به پدیده مهاجرت در زمان وقوع جنگ‌ها در دنیا، افزود: برخلاف رویه‌های معمول جهانی که وقوع جنگ منجر به خروج وسیع مردم از کشور می‌شود، در ایران شاهد الگویی متفاوت بودیم؛ در دوران دفاع مقدس نه تنها مردم میهن را ترک نکردند، بلکه بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز برای صیانت از مرزها و ارزش‌های دینی و ملی خود به وطن بازگشتند تا در کنار سایر آحاد ملت بایستند.

وی در پایان بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای اقتدار و ترویج فرهنگ ایثار در لایه‌های مختلف جامعه تأکید کرد و آن را تنها راه مصونیت‌سازی کشور در برابر تهدیدات نوین دانست.