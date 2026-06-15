به گزارش خبرنگار مهر، در راستای بررسی مسائل و پیگیری مطالبات فعالان صنعت مرغداری، صبح دوشنبه نشست مشترکی با حضور محمدرضا مشایخی فرماندار ویژه میانه، رؤسای جهاد کشاورزی و دامپزشکی شهرستان و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل واحدهای مرغداری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل روند تولید در این بخش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

فرماندار ویژه میانه در این جلسه با اشاره به نقش راهبردی صنعت طیور در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و به‌ویژه فعالان صنعت مرغداری از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و باید با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، زمینه رفع مشکلات این حوزه فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، افزود: تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی کنونی با مشکلات و دغدغه‌های متعددی مواجه هستند و لازم است دستگاه‌های مسئول با تسریع در رسیدگی به مطالبات آنان، بستر لازم برای تداوم و افزایش تولید را فراهم کنند.

مشایخی همچنین بر اهمیت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت مرغداری‌ها تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مسائل این بخش از سوی دستگاه‌های اجرایی شد.

در ادامه این نشست، رؤسای جهاد کشاورزی و دامپزشکی شهرستان گزارشی از وضعیت تولید مرغ در میانه، اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از مرغداران، روند نظارت‌های بهداشتی و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه و پایداری تولید ارائه کردند.

مسئولان حاضر در جلسه نیز ضمن تشریح برخی مشکلات و مطالبات فعالان صنعت مرغداری، بر ضرورت تداوم جلسات کارشناسی و پیگیری مستمر مسائل این بخش تأکید کردند.

در پایان این نشست، بر استمرار حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع موجود و اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت تولید و حفظ پایداری واحدهای مرغداری شهرستان تأکید شد.