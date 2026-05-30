پرچم غدیریه عتبه علوی به حرم مطهر امام رضا(ع) اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین بهنام اظهار کرد: هم‌ زمان با ایام نزدیک به عید غدیر خم، هیئت ویژه عتبه علویه با حضور در حرم مطهر امام رضا (ع)، پرچم متبرک غدیریه را، به این آستان مقدس، اهدا کردند.

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی با اشاره به هدف از این اقدام افزود: این پرچم به نشانه تحکیم پیوند میان عتبات عالیات و در راستای برنامه‌های فرهنگی ویژه ایام دهه ولایت به آستان قدس رضوی، تقدیم شده است.

وی خاطرنشان کرد: این پرچم متبرک پس از طی تشریفات لازم، هم‌زمان با سایر برنامه‌های بزرگداشت عید غدیر، در نقاطی از حرم مطهر رضوی جهت زیارت زائران و مجاوران، جانمایی خواهد شد.