مبارزه با سن غلات در سطح ۲ میلیون هکتار از مزارع کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید معین شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد گیاه‌پزشکی سازمان جهاد کشاورزی لرستان که با محوریت آفت سن غلات، اظهار کرد: تا امروز در سطح کشور حدود دو میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار مبارزه با سن غلات انجام شده که یک میلیون و ۹۲۰ هزار هکتار آن مربوط به مبارزه با سن مادر است.

وی با اشاره به تغییر نرم‌های مبارزه با این آفت، افزود: هدف ما افزایش حداکثری مبارزه بود تا در مرحله دوم بهار بتوانیم پاسخگوی کنترل جمعیت آفت باشیم، زیرا سن مادر است که تخم‌ریزی کرده و ایجاد سن‌زدگی می‌کند. تلاش ما بر این بود که جمعیت نسل دوم را در مرحله اول که همان مرحله ریزش است، کاهش دهیم.

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه در مناطق مختلف کشور در این زمینه تا حدود زیادی موفق بوده‌ایم، تصریح کرد: امیدواریم امسال سطح مبارزه به حدود سه میلیون هکتار برسد. در حال حاضر مبارزه در سطح ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار هکتار آغاز شده و اوج عملیات طی چهار هفته آینده خواهد بود. در مناطق سردسیر نیز این روند تا اوایل تیرماه ادامه دارد.

معین با اشاره به بارندگی‌های نیمه دوم اسفند، فروردین و اردیبهشت‌ماه در کشور، تصریح کرد: باوجود این بارندگی‌ها، روند مبارزه نسبتاً مطلوب بوده و توانستیم ضربه نسبتاً قوی به سن مادر وارد کنیم که این امر میزان تخم‌گذاری این آفت را کاهش داده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم در مرحله پوره نیز باتوجه‌به نرم مبارزه با این مرحله از آفت، میزان سن‌زدگی به حداقل برسد، تأکید کرد: وضعیت کشور شرایط جنگی دارد و حفظ هر دانه گندم برای ما اهمیت خاصی دارد. امنیت ملی و امنیت غذایی امسال درهم‌تنیده شده است.

مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص وضعیت استان لرستان گفت: امسال سطح مبارزه با سن مادر در لرستان تقریباً دوبرابر سال گذشته است و به دلیل انجام مبارزه در تایمینگ مناسب، احتمالاً مشکلات مرحله پوره نسبت به دو سال قبل بسیار کمتر خواهد بود. امیدواریم گندم تولیدی امسال استان لرستان به لحاظ کیفی جزو بهترین‌های کشور باشد.