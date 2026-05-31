  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۵

حمله موشکی حزب‌الله به «طبریا»؛ به صدا در آمدن آژیرهای هشدار

حمله موشکی حزب‌الله به «طبریا»؛ به صدا در آمدن آژیرهای هشدار

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از حمله موشکی حزب‌الله به طبریا و مناطق اطراف آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: سه موشک از سوی لبنان به «طبریا» و اطراف آن شلیک شده است.

وی مدعی شد که ارتش رژیم صهیونیستی موفق به رهگیری دو موشک شده است.

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که در پی این حمله موشکی برای اولین بار از زمان آتش‌بس، آژیرهای هشدار در طبریا به صدا در آمده است.

گفتنی است که حزب الله لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ عملیات علیه اشغالگران صهیونیست انجام داده است که در این عملیاتها خسارات زیادی به صهیونیستها وارد شده و شماری از آنها کشته و یا زخمی شده اند.

کد مطلب 6846362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها