به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: سه موشک از سوی لبنان به «طبریا» و اطراف آن شلیک شده است.

وی مدعی شد که ارتش رژیم صهیونیستی موفق به رهگیری دو موشک شده است.

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که در پی این حمله موشکی برای اولین بار از زمان آتش‌بس، آژیرهای هشدار در طبریا به صدا در آمده است.

گفتنی است که حزب الله لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ عملیات علیه اشغالگران صهیونیست انجام داده است که در این عملیاتها خسارات زیادی به صهیونیستها وارد شده و شماری از آنها کشته و یا زخمی شده اند.