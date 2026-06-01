به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری راد روز دوشنبه در جلسه برنامه‌ریزی آیین بزرگداشت استاد باریشماز، با بیان اینکه چهلمین روز درگذشت شاعر نامدار آذربایجان با برنامه‌های فرهنگی و ادبی گرامی داشته می‌شود، افزود: بر همین اساس برگزاری شب شعر، ویژه برنامه‌های فرهنگی و هنری و با حضور اهالی فرهنگ، ادب و هنر طی دو روز برابر با ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه در مراغه برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: این برنامه ها با هدف پاسداشت خدمات ارزشمند این شاعر، عارف، منتقد، دین پژوه و نویسنده برجسته آذربایجانی و به منظور معرفی ابعاد مختلف شخصیت فرهنگی و ادبی وی برگزار تدارک دیده شده است.

امیری راد با اشاره به اینکه نخستین بخش این آیین روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه در تالار عبدالقادر مراغه‌ای و در قالب شب شعر، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و تجلیل از مقام ادبی استاد باریشماز اجرا می‌شود، ادامه داد: آیین چهلمین روز درگذشت این شاعر فرهیخته نیز روز پنجشنبه برابر با ۲۱ خرداد ماه در مجموعه فرهنگی اوحدیه مراغه و در جوار مزار آن مرحوم با حضور دوستداران فرهنگ و ادب برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر جایگاه برجسته استاد حیدر عباسی در فرهنگ و تاریخ ادبیات آذربایجان، یادآور شد: استاد باریشماز از مفاخر شعر و ادبیات آذربایجان شرقی و از چهره‌های ماندگار فرهنگی کشور بود که بیش از ۳۰ جلد کتاب ارزشمند از وی به یادگار مانده است.

امیری راد آثار، اندیشه‌ها و خدمات فرهنگی این شاعر نامدار را سرمایه‌ای بزرگ و ارزشمند برای نسل‌های آینده برشمرد و گفت: برگزاری چنین آیین‌هایی زمینه آشنایی بیشتر جوانان با مفاخر فرهنگی و ادبی منطقه را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهتمام مدیریت شهرستان بر برگزاری باشکوه برنامه های فوق، همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و انجمن‌های ادبی برای برگزاری بهتر این مراسم ها را مورد تاکید قرار داد.