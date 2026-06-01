۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۳۶

برگزاری آیین چهلم استاد «باریشماز» با برنامه‌های فرهنگی در مراغه

مراغه- فرماندار مراغه از برگزاری آیین چهلمین روز درگذشت استاد «باریشماز» شاعر و عارف نامدار آذربایجان، با برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله شب شعر، در ۲۰ و ۲۱ خرداد در مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری راد روز دوشنبه در جلسه برنامه‌ریزی آیین بزرگداشت استاد باریشماز، با بیان اینکه چهلمین روز درگذشت شاعر نامدار آذربایجان با برنامه‌های فرهنگی و ادبی گرامی داشته می‌شود، افزود: بر همین اساس برگزاری شب شعر، ویژه برنامه‌های فرهنگی و هنری و با حضور اهالی فرهنگ، ادب و هنر طی دو روز برابر با ۲۰ و ۲۱ خرداد ماه در مراغه برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: این برنامه ها با هدف پاسداشت خدمات ارزشمند این شاعر، عارف، منتقد، دین پژوه و نویسنده برجسته آذربایجانی و به منظور معرفی ابعاد مختلف شخصیت فرهنگی و ادبی وی برگزار تدارک دیده شده است.

امیری راد با اشاره به اینکه نخستین بخش این آیین روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه در تالار عبدالقادر مراغه‌ای و در قالب شب شعر، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری و تجلیل از مقام ادبی استاد باریشماز اجرا می‌شود، ادامه داد: آیین چهلمین روز درگذشت این شاعر فرهیخته نیز روز پنجشنبه برابر با ۲۱ خرداد ماه در مجموعه فرهنگی اوحدیه مراغه و در جوار مزار آن مرحوم با حضور دوستداران فرهنگ و ادب برگزار خواهد شد.

وی با تاکید بر جایگاه برجسته استاد حیدر عباسی در فرهنگ و تاریخ ادبیات آذربایجان، یادآور شد: استاد باریشماز از مفاخر شعر و ادبیات آذربایجان شرقی و از چهره‌های ماندگار فرهنگی کشور بود که بیش از ۳۰ جلد کتاب ارزشمند از وی به یادگار مانده است.

امیری راد آثار، اندیشه‌ها و خدمات فرهنگی این شاعر نامدار را سرمایه‌ای بزرگ و ارزشمند برای نسل‌های آینده برشمرد و گفت: برگزاری چنین آیین‌هایی زمینه آشنایی بیشتر جوانان با مفاخر فرهنگی و ادبی منطقه را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهتمام مدیریت شهرستان بر برگزاری باشکوه برنامه های فوق، همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و انجمن‌های ادبی برای برگزاری بهتر این مراسم ها را مورد تاکید قرار داد.

کد مطلب 6846464

