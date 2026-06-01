خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - دانیال قنبری: امام علی النقی(ع) که با القاب «هادی» و «نقی» شناخته می‌شوند، دهمین امام شیعیان جهان هستند، شخصیتی بزرگوار که در دوران پرتنش خلافت عباسی، با وجود فشارهای سیاسی و محدودیت‌های گسترده، نقش مهمی در پاسداری از معارف اسلامی و هدایت جامعه شیعه ایفا کردند.

آن حضرت در پانزدهم ذی‌الحجه سال ۲۱۲ هجری قمری در منطقه «صریا» در نزدیکی مدینه چشم به جهان گشودند و پدر بزرگوار ایشان امام محمد تقی(ع)، مشهور به امام جواد(ع)، و مادر مکرمه‌شان بانویی با فضیلت و پاکدامن به نام سمانه مغربیه بودند که در منابع تاریخی از ایشان به نیکی یاد شده است.

دوران کودکی امام هادی(ع) در فضایی آکنده از علم، معرفت و تربیت اهل‌بیت(ع) سپری شد و از همان سال‌های نخست زندگی، آثار هوش، تقوا، وقار و آمادگی معنوی در سیمای ایشان آشکار بود، ویژگی‌هایی که بعدها در مقام امامت، به شکلی برجسته‌تر در رفتار و گفتارشان تجلی یافت.

پس از شهادت امام جواد(ع) در سال ۲۲۰ هجری قمری، امامت به حضرت علی النقی(ع) رسید و ایشان در آن زمان در سنین کودکی قرار داشتند، اما همچون دیگر امامان شیعه، از موهبت علم الهی و شایستگی کامل برای هدایت امت برخوردار بودند و توانستند جامعه شیعه را در مسیر درست رهبری کنند.

دوران امامت امام هادی(ع) بیش از سه دهه به طول انجامید و از مهم‌ترین ادوار تاریخ تشیع به شمار می‌رود.

این مقطع با حکومت چند تن از خلفای عباسی همزمان بود، حاکمانی که اغلب با دیده سوءظن به جایگاه اجتماعی و معنوی امام می‌نگریستند و همواره درصدد کنترل یا محدود کردن نفوذ ایشان بودند.

با این حال، امام هادی(ع) با تدبیر، صبر و شیوه‌ای حکیمانه، راه ارتباط با پیروان خود را حفظ کردند و یکی از مهم‌ترین اقدامات ایشان، تقویت شبکه وکالت در مناطق مختلف جهان اسلام بود؛شبکه‌ای که به کمک آن، پرسش‌های دینی مردم پاسخ داده می‌شد و ارتباط شیعیان با امام برقرار می‌ماند.

این سازوکار ارتباطی در شرایطی شکل گرفت که فشارهای سیاسی حکومت عباسی، رفت‌وآمد آزادانه شیعیان را دشوار کرده بود و امام هادی(ع) با مدیریت دقیق این شبکه، ضمن حفظ انسجام فکری و اعتقادی شیعیان، زمینه تداوم حیات فکری مکتب اهل‌بیت(ع) را فراهم ساختند.



بخش مهمی از زندگانی امام هادی(ع) در مدینه سپری شد، اما به دستور متوکل عباسی، ایشان به سامرا منتقل شدند.

این انتقال در واقع نوعی تبعید و تحت نظر قرار دادن امام بود، زیرا حکومت عباسی از نفوذ معنوی و اجتماعی آن حضرت در میان مردم هراس داشت.

اقامت اجباری امام در سامرا نه تنها از جایگاه ایشان نکاست، بلکه بر عظمت شخصیت علمی و معنوی آن حضرت افزود و مردم، علما و حتی برخی از درباریان، تحت تأثیر دانش، حلم، وقار و عبادت امام قرار می‌گرفتند و زبان به ستایش ایشان می‌گشودند.

امام هادی(ع) در عرصه علمی، از برجسته‌ترین چهره‌های عصر خود بودند و روایات متعددی در زمینه‌های اعتقادی، اخلاقی، فقهی و تربیتی از ایشان به یادگار مانده است که هر یک نشان‌دهنده عمق دانش و بینش الهی آن حضرت است و این میراث علمی، امروز نیز از منابع مهم شناخت معارف شیعی به شمار می‌رود.

یکی از جلوه‌های مهم شخصیت امام هادی(ع)، اهتمام ویژه ایشان به تبیین صحیح مبانی اعتقادی بود.

در دوران آن حضرت، جریان‌های فکری و انحرافی مختلفی در جهان اسلام ظهور کرده بودند و امام با روشنگری‌های عالمانه، از مرزهای عقیدتی اسلام ناب و مکتب اهل‌بیت(ع) پاسداری کردند.

زیارت جامعه کبیره و غدیریه از آثار ارزشمند منسوب به امام هادی علیه‌السلام



از جمله آثار ارزشمند منسوب به امام هادی(ع)، «زیارت جامعه کبیره» است که در میان متون دینی شیعه جایگاهی ممتاز دارد.

این زیارت‌نامه، علاوه بر مضامین بلند عرفانی و اعتقادی، تصویری جامع از مقام اهل‌بیت(ع) و نسبت آنان با هدایت امت اسلامی ارائه می‌دهد.



همچنین «زیارت غدیریه» از دیگر یادگارهای گران‌سنگ آن حضرت است که بیانگر توجه ویژه امام هادی(ع) به مسئله امامت و ولایت در امتداد رسالت نبوی است و این میراث معنوی، نقش مهمی در تحکیم هویت اعتقادی شیعه داشته و دارد.

در کنار جایگاه علمی، سیره اخلاقی امام هادی(ع) نیز همواره مورد توجه مورخان و اندیشمندان بوده است.

حلم، بردباری، کرامت، ساده‌زیستی، توجه به نیازمندان و برخورد کریمانه با مردم، از ویژگی‌های برجسته شخصیتی آن حضرت بود که حتی مخالفان را نیز تحت تأثیر قرار می‌داد.

در تبیین ویژگی این اثر، بر این نکته تأکید شد که «زیارت غدیریه» تنها یک متن عاطفی یا توصیفی درباره مقام امیرالمؤمنین(ع) نیست، بلکه یک دوره کامل از استدلال بر امامت و ولایت است که با استناد گسترده به آیات قرآن کریم، حقانیت ولایت علوی را تبیین می‌کند و مخاطب را با منطق قرآنیِ امامت آشنا می‌سازد.

نقل شده است که امام هادی(ع) در برابر آزارها و رفتارهای تحقیرآمیز برخی کارگزاران حکومت عباسی، با متانت و بزرگواری برخورد می‌کردند و همین منش والا، بسیاری از دل‌ها را متوجه حقیقت می‌ساخت. این سیره، الگویی ماندگار برای همه کسانی است که در مسیر حق با دشواری و فشار روبه‌رو می‌شوند.



امام هادی(ع) همچنین نقش مهمی در آماده‌سازی جامعه شیعه برای ورود به دوران جدید ایفا کردند، دورانی که با محدودتر شدن دسترسی مستقیم به امامان معصوم(ع) همراه بود و تقویت ارتباطات غیرمستقیم، تربیت شاگردان و نمایندگان و تثبیت مرجعیت علمی و معنوی، از جمله اقداماتی بود که در این مسیر صورت گرفت.



این تدبیر آینده‌نگرانه، در دوره امام حسن عسکری(ع) و سپس در عصر غیبت، آثار خود را بیش از پیش نشان داد و از این منظر، امام هادی(ع) را باید یکی از معماران مهم انسجام فکری و تشکیلاتی جامعه شیعه در قرون نخستین اسلامی دانست.



در منابع تاریخی آمده است که خلفای عباسی بارها کوشیدند با ایجاد محدودیت، منزلت اجتماعی امام هادی(ع) را کاهش دهند، اما هر بار شخصیت ممتاز و نفوذ معنوی آن حضرت، این تلاش‌ها را بی‌اثر می‌کرد و احترام مردم به امام، ریشه در ایمان آنان به پاکی، علم و صداقت این پیشوای الهی داشت.



سرانجام، این امام همام پس از سال‌ها هدایت، صبر و مجاهدت، در سال ۲۵۴ هجری قمری در سامرا به شهادت رسیدند و مرقد مطهر ایشان در کنار حرم امام حسن عسکری(ع) در شهر سامرا، همواره یکی از کانون‌های مهم زیارت و ارادت شیعیان و دوستداران اهل‌بیت(ع) بوده است.



سالروز میلاد امام علی النقی الهادی(ع) فرصتی مغتنم برای بازخوانی سیره آن حضرت و تأمل در ابعاد مختلف زندگی ایشان است؛ سیره‌ای که در آن علم با عبادت، شجاعت با صبر، و هدایت‌گری با اخلاق نیکو درهم آمیخته است.

امروز، در جهانی که جوامع انسانی بیش از هر زمان دیگر به الگوهای اصیل اخلاقی و معنوی نیازمندند، بازگشت به آموزه‌ها و سیره امام هادی(ع) می‌تواند چراغ راهی برای تقویت هویت دینی، انسجام اجتماعی و کرامت انسانی باشد.



بی‌تردید، نام و یاد امام هادی(ع) تنها متعلق به تاریخ نیست، بلکه حقیقتی زنده و جاری در متن فرهنگ اسلامی است، شخصیتی که با وجود عمر نه‌چندان بلند، اثری عمیق و ماندگار در اندیشه، فرهنگ و حیات معنوی مسلمانان بر جای گذاشت.



جایگاه ممتاز امام علی‌النقی الهادی(ع) در تاریخ تشیع

حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه ممتاز امام علی‌النقی الهادی(ع) در تاریخ تشیع اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های برجسته زندگی آن حضرت، استمرار جریان هدایت دینی در شرایطی بود که محدودیت‌های سیاسی و فشارهای حکومت عباسی، ارتباط مستقیم امام با شیعیان را با دشواری‌های فراوان مواجه کرده بود.

وی گفت: امام هادی(ع) در زمره امامانی قرار دارند که در سنین کودکی عهده‌دار مسئولیت امامت شدند و با وجود شرایط خاص سیاسی و اجتماعی عصر خود، توانستند نقش هدایتگرانه خویش را به بهترین شکل ایفا کنند و مسیر تربیت فکری و اعتقادی جامعه اسلامی را تداوم بخشند.

این استاد حوزه علمیه قم افزود: فضای حاکم بر دوران امامت امام هادی(ع) فضایی آمیخته با مراقبت‌های شدید حکومتی و تلاش برای محدودسازی نفوذ اجتماعی اهل‌بیت(ع) بود اما این فشارها نه‌تنها مانع گسترش معارف اهل‌بیت(ع) نشد بلکه زمینه شکل‌گیری میراثی عمیق و ماندگار را فراهم آورد که آثار آن تا امروز در میان جوامع شیعی قابل مشاهده است.

وی با اشاره به شهادت آن حضرت در سامرا بیان کرد: شهادت امام هادی(ع) در سنین جوانی نشان‌دهنده نگرانی و هراس حاکمان وقت از جایگاه تأثیرگذار امامان معصوم(ع) در آگاهی‌بخشی و هدایت مردم بود اما تاریخ تشیع نشان داده است که شهادت امامان هرگز به معنای توقف مسیر هدایت نبوده و آموزه‌های آنان پس از شهادت نیز در گستره‌ای وسیع‌تر تداوم یافته است.

زیارت «جامعه کبیره» نقشه جامع امام‌شناسی است

رفیعی در ادامه با اشاره به جایگاه زیارت جامعه کبیره گفت: این اثر ارزشمند را می‌توان یکی از مهم‌ترین یادگارهای علمی و اعتقادی امام هادی(ع) دانست که در میان متون روایی و معرفتی شیعه جایگاهی ممتاز دارد.

وی افزود: زیارت جامعه کبیره در حقیقت شناخت‌نامه‌ای جامع درباره ائمه اطهار(ع) است و با بیانی منسجم و ساختاری دقیق، ابعاد مختلف شخصیت و جایگاه اهل‌بیت(ع) را تبیین می‌کند.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: این متن صرفاً یک زیارت‌نامه برای قرائت و بهره‌گیری معنوی نیست بلکه مجموعه‌ای نظام‌مند از مباحث امام‌شناسی و اهل‌بیت‌شناسی است که ویژگی‌ها، فضائل، مسئولیت‌ها و جایگاه هدایتگری امامان معصوم(ع) را در قالبی منظم و عالمانه معرفی می‌کند.

وی ادامه داد: همین جامعیت و غنای محتوایی موجب شده است که زیارت جامعه کبیره در طول قرون متمادی مورد توجه اندیشمندان، مفسران و عالمان دینی قرار گیرد و شرح‌ها و تفسیرهای متعددی بر آن نگاشته شود.

«زیارت غدیریه» منطق قرآنی ولایت را تبیین می‌کند

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به زیارت غدیریه اشاره کرد و گفت: این اثر ارزشمند از دیگر میراث‌های علمی و معرفتی امام هادی(ع) به شمار می‌رود که در روز عید غدیر و در جوار بارگاه امیرالمؤمنین(ع) قرائت شده است.

وی افزود: زیارت غدیریه در میان متون مربوط به فضائل و مناقب حضرت علی(ع)، از حیث استحکام محتوایی، گستردگی مباحث و شیوه استدلال جایگاه ویژه‌ای دارد و به عنوان متنی جامع در تبیین ولایت علوی شناخته می‌شود.

این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: اهمیت این زیارت در آن است که صرفاً به بیان فضائل و مناقب امیرالمؤمنین(ع) اکتفا نمی‌کند بلکه با استنادهای فراوان به آیات قرآن کریم، بنیان‌های اعتقادی امامت و ولایت را تشریح می‌کند و مخاطب را با استدلال‌های قرآنی این حوزه آشنا می‌سازد.

وی تأکید کرد: زیارت غدیریه را می‌توان یک دوره کامل معارف امامت دانست که در آن، حقانیت ولایت امیرالمؤمنین(ع) با رویکردی مستدل و مبتنی بر آموزه‌های قرآنی تبیین شده است.

اهل‌بیت(ع) سرچشمه و مقصد همه خیرات هستند

رفیعی در ادامه با اشاره به فرازی از زیارت جامعه کبیره اظهار کرد: در این زیارت آمده است که اگر سخن از خیر به میان آید، اهل‌بیت(ع) آغاز، ریشه، شاخه، معدن و نهایت آن هستند و این تعبیر، جایگاه محوری معصومان(ع) را در جریان خیر و هدایت در عالم ترسیم می‌کند.

وی افزود: بر اساس این نگاه، سرچشمه خیرات الهی ابتدا به اولیای معصوم خداوند افاضه می‌شود و سپس از طریق تعلیم، هدایت، دعا و ولایت آنان در میان بندگان جریان می‌یابد.

استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: در چنین منظری، حتی شکل‌گیری نیت خیر و توفیق انجام کار نیک نیز از هدایت و عنایات اولیای الهی جدا نیست و انسان در مسیر خیرخواهی از این سرچشمه‌های هدایت بهره می‌برد.

وی در تبیین مفهوم خیر در فرهنگ دینی گفت: خیر تنها یک اقدام مقطعی یا رفتار موردی نیست بلکه به ویژگی شخصیتی انسان تبدیل می‌شود و فرد خیرخواه کسی است که همواره در جست‌وجوی فرصت‌های نیکی و خدمت به دیگران باشد.

رفیعی افزود: انسان خیر، نفع خود را محدود به شخص خویش نمی‌بیند بلکه آثار رفتار و عملکرد او به اطرافیان و جامعه نیز می‌رسد و خیررسانی به یک سبک زندگی برای او تبدیل می‌شود.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآنی درباره مواجهه انسان‌ها با خیر بیان کرد: برخی افراد نسبت به نیکی و خیر موضع منفی دارند و اساساً تمایلی به آن نشان نمی‌دهند، گروهی دیگر نه‌تنها خود اهل خیر نیستند بلکه مانع انجام کارهای خیر توسط دیگران نیز می‌شوند و در مقابل، گروه سوم کسانی هستند که در مسیر نیکی پیشگام‌اند و برای انجام کارهای خیر از یکدیگر سبقت می‌گیرند.

استاد حوزه علمیه قم در پایان تأکید کرد: دستاورد حقیقی شناخت اهل‌بیت(ع) تنها در سطح معرفت نظری باقی نمی‌ماند بلکه باید در رفتار اجتماعی انسان متجلی شود و جامعه را به سمت گسترش خدمت، اخلاق نیکو، مسئولیت‌پذیری و خیررسانی سوق دهد.

وی خاطرنشان کرد: میراث علمی و معنوی امام هادی(ع) ظرفیت آن را دارد که جامعه را از مرحله شعار به عرصه عمل وارد کند و فرهنگ نیکی، تعاون و خدمت به دیگران را به یک ارزش پایدار و فراگیر تبدیل سازد.