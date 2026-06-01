محمودی: سالانه ۵ برابر بودجه عمرانی کشور تلفات برق داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، صبح دوشنبه، در حاشیه مانور سراسری کاهش تلفات در ورامین با اشاره به حضور فرماندار ورامین و نماینده شرکت توانیر، اظهار کرد: متأسفانه در کشور عزیزمان ایران بیش از ۲۰ درصد از انرژی تولیدی در شبکههای عمومی (منهای فروش مستقیم) به صورت پرت از بین میرود.
وی با بیان اینکه روزانه معادل ۹ میلیون بشکه نفت در کشور مصرف میشود، افزود: از این میزان، ۶ میلیون بشکه در مصارفی همچون گاز، بنزین و برق استفاده میشود اما ۲.۵ میلیون بشکه به معنای واقعی هدر رفته و دود میشود. برآوردها نشان میدهد جلوگیری از تلفات تنها در یک سال، ارزشی معادل ۵ سال بودجه عمرانی کل کشور دارد.
سرپرست توزیع برق استان تهران در تشریح جزئیات تلفات شبکه خاطرنشان کرد: حدود ۷ درصد تلفات، فنی و قابل قبول است اما بیش از ۱۳ درصد مربوط به تلفات غیر فنی، شامل انشعابات غیرمجاز و استفاده از ماینرهای ارز دیجیتال میشود که در صورت جمعآوری، میتواند به اندازه تمام دوران سازندگی کشور ارزش افزوده ایجاد کند.
محمودی با اشاره به وضعیت شبکه برق در پایتخت، تهران را یکی از مظلومترین شبکههای صنعت برق کشور توصیف کرد و گفت: در شرایط فعلی استان تهران به ۲۰۰ پست ۶۳ کیلوولت نیاز دارد در حالی که تنها ۱۰۰ پست موجود است. این کمبودها باید با سرمایهای که از محل پیشگیری از هدررفت انرژی ایجاد میشود، جبران گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پتانسیل بالای انرژی خورشیدی در ورامین، تصریح کرد: بر اساس پتانسیلسنجیهای انجام شده، استان تهران ظرفیت تولید بیش از ۷ هزار مگاوات انرژی خورشیدی دارد و تنها با استفاده از پشت بامها میتوان ۲۵۰۰ مگاوات تولید داشت. طرح ۱۰۰۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی در ورامین دیروز در استانداری مطرح شده و این شهرستان میتواند به مهد انرژی خورشیدی کشور تبدیل شود.
سرپرست شرکت توزیع برق استان تهران در پایان با تقدیر از عملکرد سریع همکاران اجرایی در ورامین و استان تهران، از نیروهای خود خواست با رعایت ایمنی، تکریم مردم و اخلاقمداری، نسبت به جمعآوری برقهای غیرمجاز و نصب کنتورهای مصوب هیئت وزیران اقدام کنند.
