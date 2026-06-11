به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی صبح پنجشنبه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با علیرضا نوین نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو دیدار کرد. در این نشست، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و دغدغه‌های بهره‌برداران و کشاورزان این حوزه انتخابیه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تشریح آخرین وضعیت بخش کشاورزی منطقه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های توسعه‌ای و مهم‌ترین نیازهای این حوزه ارائه داد و بر ضرورت حمایت‌های قانونی و اعتباری برای تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی تأکید کرد.

در ادامه، موضوعات مرتبط با امور اراضی از جمله تعیین تکلیف زمین‌های کشاورزی، رفع موانع صدور مجوزها، صیانت از اراضی زراعی و باغی، مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، محور گفتگوها قرار گرفت.

علیرضا نوین در این دیدار با اشاره به اهمیت راهبردی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، مسائل و مطالبات بخش کشاورزی استان را پیگیری کرده و برای رفع موانع موجود گام بردارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو همچنین بر ضرورت تعامل و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: رفع مشکلات بهره‌برداران و کشاورزان نیازمند هم‌افزایی همه نهادهاست و ما از هرگونه تلاش در این مسیر حمایت می‌کنیم.

در پایان این نشست، طرفین بر استمرار جلسات مشترک، پیگیری مستمر مسائل فعالان بخش کشاورزی و استفاده از تمام ظرفیت‌های ملی و استانی برای توسعه پایدار این حوزه و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کردند.