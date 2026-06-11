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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

علیرضا نوین: آمادگی مجلس برای رفع موانع کشاورزی در آذربایجان‌شرقی

علیرضا نوین: آمادگی مجلس برای رفع موانع کشاورزی در آذربایجان‌شرقی

تبریز- نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با تأکید بر نقش کلیدی کشاورزی در امنیت غذایی، از آمادگی مجلس برای پیگیری قانونی مسائل این بخش و رفع موانع موجود در حوزه اراضی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی صبح پنجشنبه به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با علیرضا نوین نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو دیدار کرد. در این نشست، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و دغدغه‌های بهره‌برداران و کشاورزان این حوزه انتخابیه مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تشریح آخرین وضعیت بخش کشاورزی منطقه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده، برنامه‌های توسعه‌ای و مهم‌ترین نیازهای این حوزه ارائه داد و بر ضرورت حمایت‌های قانونی و اعتباری برای تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی تأکید کرد.

در ادامه، موضوعات مرتبط با امور اراضی از جمله تعیین تکلیف زمین‌های کشاورزی، رفع موانع صدور مجوزها، صیانت از اراضی زراعی و باغی، مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، محور گفتگوها قرار گرفت.

علیرضا نوین در این دیدار با اشاره به اهمیت راهبردی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی کامل دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود، مسائل و مطالبات بخش کشاورزی استان را پیگیری کرده و برای رفع موانع موجود گام بردارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو همچنین بر ضرورت تعامل و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: رفع مشکلات بهره‌برداران و کشاورزان نیازمند هم‌افزایی همه نهادهاست و ما از هرگونه تلاش در این مسیر حمایت می‌کنیم.

در پایان این نشست، طرفین بر استمرار جلسات مشترک، پیگیری مستمر مسائل فعالان بخش کشاورزی و استفاده از تمام ظرفیت‌های ملی و استانی برای توسعه پایدار این حوزه و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کردند.

کد مطلب 6857015

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