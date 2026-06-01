۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۴

یک سال پس از اجرای توافق اوراسیا؛ صادرات ایران ۱۶ درصد افزایش یافت

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رشد ۱۶ درصدی صادرات به اوراسیا در سال گذشته، این پیمان منطقه‌ای را نمونه‌ای موفق برای توسعه صادرات غیرنفتی و گسترش همکاری‌های تجاری دانست.

امیر روشن‌بخش قنبری، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع و همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: سال گذشته کشور با رخدادهای متعدد سیاسی و امنیتی مواجه بود، اما با وجود این شرایط، صادرات ایران به کشورهای عضو اوراسیا حدود ۱۶ درصد افزایش یافت.

وی گفت: این موضوع نشان‌دهنده آن است که پیمان‌های تجاری و منطقه‌ای تا چه اندازه می‌توانند در توسعه تجارت خارجی کشور مؤثر باشند. ما باید از تمامی ظرفیت‌های توافق‌نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی بهره بگیریم.

روشن‌بخش افزود: اوراسیا نمونه‌ای موفق و عملی از همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای است که در دولت فعلی شکل گرفت. امسال نیز همزمان با نخستین سالگرد اجرای این توافق، فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد و دستاوردهای آن فراهم شده است.

وی ادامه داد: اکنون می‌توان بررسی کرد که در یک سال گذشته چه اقداماتی برای توسعه صادرات کشور و اتصال بیشتر اقتصاد ایران به اقتصادهای منطقه‌ای و بازارهای آزاد انجام شده و تا چه اندازه این مسیر در تحقق اهداف تجاری کشور مؤثر بوده است.

فعالیت‌های نمایشگاهی به روال عادی خود بازخواهد گشت

معاون سازمان توسعه تجارت درباره برگزاری نمایشگاه‌ها نیز تصریح کرد: نمایشگاه‌ها به‌عنوان پیشانی تجارت شناخته می‌شوند و محلی برای هم‌رسانی تجار، فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان بخش‌های مختلف هستند.

وی گفت: متأسفانه به واسطه اتفاقاتی که در پی جنگ برای کشور ایجاد شده بود، شرایط امنیتی لازم برای مشارکت گسترده و هم‌رسانی فعالان این حوزه فراهم نشده بود. با این حال، از دیروز فرایند برگزاری نمایشگاه‌ها آغاز شد.

روشن‌بخش تاکید کرد: برگزاری این نمایشگاه نشان می‌دهد که فعالیت‌های نمایشگاهی از این پس به روال عادی خود بازخواهد گشت و می‌تواند به تقویت حوزه تجارت کشور کمک کند. امیدواریم با توجه به شرایط و تحولات جاری کشور، بتوانیم به‌ویژه از ظرفیت حضور هیئت‌های تجاری نهایت بهره‌برداری را در راستای توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشیم.

سمیه رسولی

