به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام صندوق ضمانت صادرات ایران، این نهاد در نامه به روسای ادارات صمت سراسر کشور اعلام کرد که در راستای ایفای ماموریتهای خود برای تسهیل صادرات کالا و خدمات و کاهش ریسکهای فعالیت در بازارهای خارجی، انواع پوششهای بیمهای و اعتباری را در اختیار صادرکنندگان قرار میدهد.
بر این اساس، صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی میتوانند با معرفی خریداران یا کارفرمایان خارجی خود به صندوق ضمانت صادرات ایران، وارد فرایند اعتبارسنجی این خریداران یا کارفرمایان شوند. پس از تایید، ریسک عدم پرداخت مطالبات قراردادهای تجاری ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ تحت پوشش قرار میگیرد.
صندوق ضمانت صادرات همچنین اعلام کرد در حوزه تامین سرمایه در گردش صادراتی، از طریق شبکه بانکی، سکوهای تامین مالی جمعی و نیز تامین اعتباری خرید مواد اولیه از تولیدکنندگان داخلی نیز آماده صدور ضمانتنامههای اعتباری برای صادرکنندگان واجد شرایط است.
فرایند بهرهگیری از این خدمت نیز چنین است که فعالان اقتصادی درخواست خود را با ارسال اطلاعات کامل از تسهیلات مصوب یا جزئیات کالای مورد معامله بههمراه مدارک لازم مانند اطلاعات هویتی، مالی، مدارک صادراتی و سوابق بانکی ارائه کرده و وارد فرایند ارزیابی میشوند. پس از طی کردن این مسیر، صندوق ضمانت صادرات ایران نسبت به صدور ضمانتنامه اعتباری اقدام خواهد کرد.
صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه نامه خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ برای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ چالشهای ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻣﺴﺌﻮﻟان ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻭ فعالان ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﻋﻼﻡ کرده است.
