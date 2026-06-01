علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت‌ نام مرحله دوم آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از امروز ۹ خرداد آغاز شد. تمام جاماندگان و داوطلبان قبلی فرصت داشتند نسبت به ثبت نام جدید یا ویرایش اقدام کنند.

وی افزود: مهلت مجدد ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ ساعت ۲۴ امشب به پایان می رسد و این مهلت تمدید نمی‌شود.

کریمیان خاطرنشان کرد: در طی دو روز گذشته بیش از ۳۰ هزار نفربرای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ ثبت نام کردند و به این ترتیب تعداد کل متقاضیان این آزمون به ۶۰۵ هزار نفر رسیده است

به گزارش مهر، پیش از این ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد در روزهای ۱۶ تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ انجام شده بود. ثبت نام مجدد برای آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ برای جاماندگان از ۹ خرداد آغاز شد، این فرصت تا امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ادامه دارد.

همچنین امکان تغییر حوزه امتحانی و یا تغییر رشته و گروه آزمایشی هم فراهم شده است و داوطلبانی که قبلاً ثبت نام کرده‌اند می توانند در روزهای ۹ تا ۱۱ خرداد حوزه آزمونی، گروه آزمایشی و یا رشته خود را تغییر دهند.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.