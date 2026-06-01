۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

توزیع گوشت در مناطق کم‌برخوردار

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر، از ذبح و توزیع ۳۱ رأس گوسفند در مناطق کم‌برخوردار کشور به مناسبت عید سعید قربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر، محمدجواد عزتی‌وظیفه‌خواه گفت: همزمان با عید سعید قربان و در راستای تقویت فرهنگ نذر، همیاری و حمایت از اقشار کمتر برخوردار، ۳۱ رأس گوسفند تأمین و پس از ذبح، در مناطق کم‌برخوردار کشور توزیع شد.

وی افزود: این اقدام با مشارکت و همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین حقیقت، امام جماعت مسجد ایرانیان استانبول در ترکیه، و با هدف رساندن نذورات به دست خانواده‌های نیازمند انجام شد. در اجرای این برنامه تلاش شد تمامی مراحل تأمین، ذبح و توزیع با رعایت موازین شرعی و ضوابط بهداشتی صورت گیرد.

رئیس سازمان داوطلبان هلال‌احمر مجموع هزینه‌های این مرحله از طرح را ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: گوشت قربانی میان خانواده‌های از پیش شناسایی‌شده در مناطق هدف توزیع شد.

عزتی‌وظیفه‌خواه، ضمن قدردانی از خیرین و مشارکت‌کنندگان در این اقدام انسان‌دوستانه، تأکید کرد: سازمان داوطلبان هلال‌احمر، با اتکا به ظرفیت خیرین و شبکه داوطلبی، اجرای برنامه‌های حمایتی در مناسبت‌های مختلف را با جدیت دنبال می‌کند تا کمک‌ها به شکل هدفمند به دست جامعه هدف برسد.

محدثه رمضانعلی

