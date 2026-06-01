سرریز تالاب سولدوز نقده پس از ۱۵ سال؛ آب مازاد راهی دریاچه ارومیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر قایمی در این زمینه افزود: در سالهای گذشته با افزایش ارتفاع دیوارههای تالاب، عمق آب بیشتر شده بود و تأمین آب آن نیز در طول سال از طریق کانال سد حسنلو انجام میگرفت اما امسال برای نخستین بار این تالاب به مرحله سرریز رسیده است.
وی با یادآوری اینکه آبگیری تالاب سولدوز در طول سال با دبی یک مترمکعب در ثانیه انجام میشود، خاطرنشان کرد: در سال جاری حدود پنج میلیون مترمکعب آب وارد این تالاب شده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده با اشاره به اهمیت زیستمحیطی این تالاب گفت: احیا و تامین آب تالاب سولدوز به دلیل قرار گرفتن در حاشیه دریاچه ارومیه، نقش مهمی در جذب و میزبانی پرندگان مهاجر و بومی منطقه دارد.
وی ادامه داد: بهدلیل شرایط مناسب آبی، این تالاب به یکی از زیستگاههای مهم برای تغذیه فلامینگوها تبدیل شده و هر سال در فصل پاییز هزاران قطعه از این پرندگان، اعم از جوان و بالغ، به آن مهاجرت میکنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده درباره وضعیت سایر تالابهای شهرستان نیز اظهار کرد: بارشهای بهاری امسال موجب بهبود چشمگیر شرایط تالابها شده و پیشبینی میشود میزان جوجهآوری پرندگان در این زیستگاهها بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد.
نظر شما