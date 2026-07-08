بازگشت فلامینگوهای مهاجر به سد نهب

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی با اشاره به حضور دوباره دسته‌های فلامینگو در سد نهب اظهار کرد: بازگشت این پرندگان مهاجر، علاوه بر خلق جلوه‌ای کم‌نظیر از طبیعت، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند زیست‌محیطی این منطقه و اهمیت حفظ پایداری اکوسیستم آن است.

وی افزود: حضور فلامینگوها در سد نهب تنها یک رویداد طبیعی و چشم‌نواز نیست، بلکه بیانگر ضرورت توجه هرچه بیشتر به حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با تأکید بر نقش آموزش در صیانت از طبیعت تصریح کرد: ارتقای دانش فنی و آگاهی محیط‌زیستی در میان حافظان محیط زیست، کارشناسان و حامیان طبیعت، زمینه مدیریت هوشمندانه‌تر زیستگاه‌ها را فراهم می‌کند و حفاظت مشارکتی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با چالش‌های اقلیمی است.

هاشمی با دعوت از شهروندان برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع آبی، جلوگیری از آلودگی تالاب‌ها و حمایت از حیات وحش تنها وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه مسئولیتی همگانی است که از خانواده و جامعه آغاز می‌شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از فعالان و دوستداران محیط زیست که حضور فلامینگوها را ثبت و مستندسازی کرده‌اند، از آقایان یوسفی و اسماعیلی برای تهیه تصاویر و ویدئوهای این رویداد تقدیر کرد و گفت: ثبت این جلوه‌های طبیعی، علاوه بر ارزش مستندنگاری، نقش مهمی در افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از طبیعت و انتقال پیام محیط زیست به جامعه دارد.