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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۰

بازگشت فلامینگوهای مهاجر به سد نهب

بازگشت فلامینگوهای مهاجر به سد نهب

قزوین- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با اشاره به حضور دوباره فلامینگوهای مهاجر در سد نهب، این رویداد را نشانه پویایی زیست‌بوم منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی با اشاره به حضور دوباره دسته‌های فلامینگو در سد نهب اظهار کرد: بازگشت این پرندگان مهاجر، علاوه بر خلق جلوه‌ای کم‌نظیر از طبیعت، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند زیست‌محیطی این منطقه و اهمیت حفظ پایداری اکوسیستم آن است.

وی افزود: حضور فلامینگوها در سد نهب تنها یک رویداد طبیعی و چشم‌نواز نیست، بلکه بیانگر ضرورت توجه هرچه بیشتر به حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با تأکید بر نقش آموزش در صیانت از طبیعت تصریح کرد: ارتقای دانش فنی و آگاهی محیط‌زیستی در میان حافظان محیط زیست، کارشناسان و حامیان طبیعت، زمینه مدیریت هوشمندانه‌تر زیستگاه‌ها را فراهم می‌کند و حفاظت مشارکتی یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با چالش‌های اقلیمی است.

هاشمی با دعوت از شهروندان برای مشارکت در حفاظت از محیط زیست خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع آبی، جلوگیری از آلودگی تالاب‌ها و حمایت از حیات وحش تنها وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه مسئولیتی همگانی است که از خانواده و جامعه آغاز می‌شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از فعالان و دوستداران محیط زیست که حضور فلامینگوها را ثبت و مستندسازی کرده‌اند، از آقایان یوسفی و اسماعیلی برای تهیه تصاویر و ویدئوهای این رویداد تقدیر کرد و گفت: ثبت این جلوه‌های طبیعی، علاوه بر ارزش مستندنگاری، نقش مهمی در افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از طبیعت و انتقال پیام محیط زیست به جامعه دارد.

کد مطلب 6882144

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