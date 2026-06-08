سردار اکبری: حماسه ۱۰۰ شب حضور مردمی نماد وحدت و اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبری عصر دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، با قدردانی از حضور گسترده مردم ایران و بهویژه مردم خراسان شمالی در صحنه حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این حضور باشکوه جلوهای از وفاداری مردم به اسلام، ولایت، انقلاب و خون پاک شهدا است و بار دیگر انسجام، همبستگی و اقتدار ملی ملت ایران را به نمایش گذاشت.
وی افزود: حضور مستمر و آگاهانه مردم در این ۱۰۰ شب، نشاندهنده عمق باورهای انقلابی و آمادگی ملت برای دفاع از ارزشها و آرمانهای نظام اسلامی است.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با اشاره به نقش مؤثر همافزایی میان میدان، خیابان و دیپلماسی در تثبیت دستاوردهای کشور، تصریح کرد: پیوند این سه عرصه توانسته است زمینه تقویت اقتدار ملی و پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند.
سردار اکبری همچنین با اشاره به پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات رژیم صهیونیستی در قالب عملیات «نصر»، از مشارکت و همراهی اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، نیروهای مسلح، رسانهها و فعالان فرهنگی در خلق این حماسه ملی قدردانی کرد.
وی تأکید کرد: این حضور گسترده مردمی، پیام روشنی از وحدت، هوشیاری و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان به همراه داشت.
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