به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه اظهار کرد: طرح آبرسانی از سد عمارت به شهرهای شمالی استان اردبیل، گامی مهم در تأمین پایدار آب شرب شهرستانهای شمال استان و توسعه زیرساختهای آبی محسوب میشود.
وی افزود: با پیگیریهای مستمر دولت محلی، همکاری مجمع نمایندگان استان و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز ماده ۲۳ طرح آبرسانی از سد عمارت صادر شد که این اقدام مهم زمینه اجرایی یکی از مهمترین پروژههای زیربنایی و راهبردی استان را فراهم میکند.
استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیتهای سد عمارت بیان کرد: سد عمارت بهعنوان بزرگترین سد استان اردبیل با حجم مخزن ۱۸۲میلیون مترمکعب اخیرا به بهرهبرداری رسیده است.
امامی یگانه تصریح کرد: این سد با هدف اصلی تأمین آب شرب پایدار، توسعه کشاورزی و تأمین نیازهای آبی منطقه احداث شده و اکنون با اخذ مجوز ماده ۲۳، گام مهم دیگری برای بهرهگیری از ظرفیت آن در تأمین آب شرب شهرها و روستاهای شمال استان برداشته شده است.
وی ادامه داد: براساس این طرح، آب شرب مورد نیاز ۱۱ شهر و ۶۸۳ روستا از محل سد عمارت تأمین خواهد شد و برای اجرای آن، ۳۱میلیون مترمکعب آب از مخزن سد به این پروژه اختصاص مییابد.
استاندار اردبیل تصریح کرد: اجرای این طرح از سال آینده آغاز خواهد شد و با تامین اعتبار مناسب از محل منابع ملی میتواند با چشمانداز مطلوب تنش آبی بخش اعظمی از مناطق استان را بر طرف کند.
امامی یگانه همچنین با اشاره به حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای اجرای این پروژه گفت: برآورد هزینه اجرای این طرح براساس قیمتهای سال ۱۴۰۴، بیش از ۸هزار میلیارد تومان است که با اخذ مجوز ماده ۲۳، زمینه تأمین اعتبارات ملی و آغاز عملیات اجرایی آن فراهم میشود.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح ضمن تأمین پایدار آب شرب شهرها و روستاهای شمال استان، زمینهساز ارتقای کیفیت زندگی مردم، توسعه متوازن، افزایش امنیت آبی و بهرهبرداری هرچه بهتر از ظرفیت سد عمارت به عنوان یکی از مهمترین پروژههای زیربنایی استان خواهد بود.
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