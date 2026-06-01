به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (دوشنبه ۱۱ خرداد) از حوالی ساعت ۱۶، شرایط برای شکلگیری ابرهای بارانزا و آغاز بارندگی در استان مازندران فراهم میشود. مناطق مختلف این استان از جمله قائمشهر، بابل، ساری، نکا، بهشهر، زیرآب و چمستان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت و در ادامه شاهد وقوع بارش باران خواهیم بود.
وی افزود: افرادی که امروز قصد تردد با خودروی شخصی در محورهای شمالی کشور را دارند، باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنند، زیرا بارشها میتواند موجب کاهش دید افقی و لغزندگی جادهها شود.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: در ساعات بعدازظهر امروز نیز وقوع رگبار باران در مناطق شمالی خراسان رضوی از جمله قوچان، سیدآباد، چناران و گلبهار و همچنین در بخشهایی از خراسان شمالی پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: افرادی که در فضای باز فعالیتهای عمرانی، ساختمانی یا پروژههای اجرایی دارند، لازم است تجهیزات و مصالح خود را پوشش دهند، زیرا احتمال وارد شدن خسارت و آسیب ناشی از بارشها وجود دارد.
اصغری با اشاره به وضعیت جوی استان تهران گفت: در استان تهران بهویژه نواحی جنوبی، غربی و مرکزی، افزایش سرعت باد نسبتاً شدید پیشبینی شده است.
وی تاکید کرد: لازم است شهروندان نسبت به استحکام تابلوهای تبلیغاتی، تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع، برجها و دکلها توجه ویژه داشته باشند، زیرا احتمال سقوط این تجهیزات در اثر وزش باد وجود دارد. هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادرشده برای استان تهران طی امروز و فردا (سهشنبه، ۱۲ خرداد)، و شهروندان باید توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
این کارشناس هواشناسی در ادامه با اشاره به شرایط دریای خزر یادآور شد: فعالان دریایی در استانهای ساحلی گلستان و مازندران باید از وضعیت نامساعد دریا مطلع باشند، زیرا ارتفاع موج در برخی ساعات به حدود ۱۴۰ سانتیمتر خواهد رسید؛ این شرایط میتواند مخاطراتی همچون غرقشدن شناگران، آسیب به شناورها و پاره شدن تورهای صیادی را به همراه داشته باشد و لازم است از هرگونه فعالیت غیرضروری دریایی خودداری شود.
وی درباره وضعیت جوی فردا در استانهای گیلان و اردبیل نیز گفت: از عصر روز سهشنبه با تقویت بادهای خزری، شدت بارندگیها در مناطقی از گیلان و اردبیل افزایش خواهد یافت؛ شهرهای تالش، آستارا، نمین و همچنین مناطقی از استان اردبیل از جمله نمین، آبیبیگلو، خلخال و مشگینشهر در برخی ساعات شاهد بارشهای نسبتاً شدید خواهند بود.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: لغزندگی جادهها یکی از مهمترین مخاطرات این سامانه بارشی است و شهروندان باید ضمن رعایت احتیاط در ترددهای جادهای، تا حد امکان از حضور در بستر و حاشیه رودخانهها خودداری کنند.
