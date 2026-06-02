۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۲

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امروز؛ بارش‌ها روز جمعه تشدید می‌شود

یک مقام مسئول هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به کشور از امروز (۱۲ خرداد)، از تقویت فعالیت این سامانه در نوار شمالی کشور طی روز جمعه خبر داد.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۱۲ خرداد) با نفوذ جریانات شمالی، ابرناکی و بارش باران در استان‌های ساحلی دریای خزر رخ خواهد داد.

وی افزود: همچنین در برخی ساعات، وقوع رگبار و رعدوبرق در استان اردبیل، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: فردا (چهارشنبه، ۱۳ خرداد) و روز پنجشنبه (۱۴ خرداد)، وزش باد شدید برای مناطق شمال‌شرق و شرق کشور و همچنین رگبار و رعدوبرق برای نوار شمالی کشور، به‌ویژه در ارتفاعات، پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز جمعه (۱۵ خرداد) سامانه بارشی در مناطق یادشده تقویت خواهد شد و شرایط برای تداوم بارش‌ها در این مناطق فراهم می‌شود.

ضیائیان با اشاره به سایر پدیده‌های جوی کشور گفت: طی سه روز آینده، وزش باد شدید و در نقاط مستعد، خیزش گردوخاک برای برخی مناطق شمال‌شرق، شرق، مرکز کشور، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و همچنین مناطق غربی پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان درباره وضعیت جوی پایتخت خاطرنشان کرد: امروز (۱۲ خرداد) آسمان تهران صاف همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد شدید رخ می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر دمای هوای تهران به ترتیب ۲۱ و ۳۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6847574
زهره آقاجانی

