صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۱۲ خرداد) با نفوذ جریانات شمالی، ابرناکی و بارش باران در استان‌های ساحلی دریای خزر رخ خواهد داد.

وی افزود: همچنین در برخی ساعات، وقوع رگبار و رعدوبرق در استان اردبیل، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: فردا (چهارشنبه، ۱۳ خرداد) و روز پنجشنبه (۱۴ خرداد)، وزش باد شدید برای مناطق شمال‌شرق و شرق کشور و همچنین رگبار و رعدوبرق برای نوار شمالی کشور، به‌ویژه در ارتفاعات، پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز جمعه (۱۵ خرداد) سامانه بارشی در مناطق یادشده تقویت خواهد شد و شرایط برای تداوم بارش‌ها در این مناطق فراهم می‌شود.

ضیائیان با اشاره به سایر پدیده‌های جوی کشور گفت: طی سه روز آینده، وزش باد شدید و در نقاط مستعد، خیزش گردوخاک برای برخی مناطق شمال‌شرق، شرق، مرکز کشور، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و همچنین مناطق غربی پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان درباره وضعیت جوی پایتخت خاطرنشان کرد: امروز (۱۲ خرداد) آسمان تهران صاف همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد شدید رخ می‌دهد. همچنین حداقل و حداکثر دمای هوای تهران به ترتیب ۲۱ و ۳۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.