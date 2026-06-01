به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا نائینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار کرد: دفتر آیت الله العظمی سیستانی سه برنامه و کار ویژه را در استان‌ها پیگیری و دنبال می‌کند که شامل مساعدت به منازلی که در جنگ رمضان آسیب دیده اند و تکریم خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی اخیر، دیدار با طلاب و روحانیونی که در زمینه حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ فعالیت داشته اند.

نماینده دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی با بیان اینکه همه مردم ایران در جنگ رمضان شجاعانه پای کار ایران ایستادند، گفت: مقاومت و پایمردی مردم بوشهر در جنگ رمضان فراموش نشدنی است و سبب شده است تا نمادی پر افتخار بر سینه مردم این استان باشد.

حجت الاسلام نایینی افزود: در این سفره ۲ روزه به استان بوشهر پیام و سلام آیت الله العظمی سیستانی به مردم استان بوشهر ابلاغ خواهد شد و همچنین تکریم خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی اخیر و دیدار با طلاب و روحانیونی که در زمینه حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ فعالیت داشته اند از دیگر برنامه های دو گروه اعزامی در سفر به این استان است.

نماینده ویژه دفتر آیت‌الله العظمی سیستانی خاطر نشان کرد: در این سفر به صورت میدانی از مناطق آسیب دیده «جنگ رمضان» (حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران) بازدید به عمل آمد.