به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی ظهر دوشنبه در نشست تخصصی حوزه زیربنایی و حمایتی در محل جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه واحدهای راکد اخطاریه های قانونی دریافت می کنند، افزود: این اقدام به منظور پویایی تولید در دستور کار است.

وی به بهره وری حداکثری از زیر ساخت های موجود تاکید کرد و ادامه داد: رویکرد این طرح بازگشت ظرفیت های مغفول به چرخه تولید است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه پرونده متقاضیان جدید فعالیت در مجتمع های کشاورزی بررسی می شود، توضیح داد: این اقدام در راستای پویایی چرخه تولید در دست انجام است.

غریب مجنی در بخشی از صحبت های خود به موضوع بیمه محصولات کشاورزی نیز اشاره داشت و اضافه کرد: با هماهنگی مرکز تحقیقات کشاورزی تاریخ کاشت و برداشت محصولاتی نظیر چغندر و ذرت برای مکاتبه با صندوق بیمه و افزایش مهلت بیمه پذیری تعیین خواهد شد.

وی با تاکید با اینکه برگزاری کلاس و کارگاه های آموزشی پیرامون بیمه در دستور کار است، افزود: آگاهی بهره برداران تامین امنیت تولید کنندگان را در پی خواهد داشت.