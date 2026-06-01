شرایط تخصیص سهمیه بنزین ناوگان سواری در لرستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: پیرو مصوبات اخیر هیئت وزیران و ابلاغیه‌های سازمان حمل‌ونقل، از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵، سهمیه سوخت بنزین ناوگان عمومی مسافر و سواری کرایه، مشروط به سنجش عملکرد پیمایش، معاینه فنی و بیمه شخص ثالث تخصیص خواهد یافت.

وی ادامه داد: در همین راستا، اطلاعات مربوط به کارکرد و پیمایش ناوگان فعال در حوزه حمل‌ونقل عمومی مسافر برون‌شهری، از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵ به‌صورت مستقیم به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال می‌گردد.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، بیان کرد: همه رانندگان و مالکین ناوگان سواری کرایه، مکلف هستند در تمامی سفرهای جاده‌ای، اعم از درون‌استانی و برون‌استانی، نسبت به اخذ «صورت‌وضعیت دارای کد رهگیری» اقدام کنند. صحت این صورت‌وضعیت‌ها از طریق ابزارهای کنترلی و نظارتی توسط ادارات کل مبدأ سفر به‌صورت مستمر پایش شده و هرگونه تخلف مطابق با مقررات با آن برخورد خواهد شد.

عبدی، اضافه کرد: این اقدام در راستای شفاف‌سازی و مدیریت بهینه مصرف سوخت و همچنین ارزیابی دقیق‌تر عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی صورت می‌پذیرد.