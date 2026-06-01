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۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

کشف ۸۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در گلخانه و کارگاه‌های ری و ورامین

کشف ۸۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در گلخانه و کارگاه‌های ری و ورامین

ورامین-شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شناسایی چهار مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز در شهرستان‌های ری و ورامین و جمع‌آوری ۸۱ دستگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پس از دریافت گزارش‌هایی از سازمان‌ها و نهادهای مربوط، تیم‌های بازرسی این شرکت همراه با مأموران قضایی به سه کارگاه تولیدی و یک گلخانه در شهرستان‌های ری و ورامین مراجعه کرده‌اند.

به گفته او، در این بازدیدها مجموعاً ۸۱ دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) کشف و جمع‌آوری شده است.

محمودی افزود که با جمع‌آوری این دستگاه‌ها، از هدررفت ۲۶۰ کیلووات برق جلوگیری شده؛ این رقم معادل مصرف ماهانه ۶۲۴ خانوار در فصل گرم سال است.

سرپرست شرکت توزیع برق استان تهران همچنین تأکید کرد که پرونده متخلفان برای قطع انشعاب برقشان به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

او گفت که این اقدام در راستای دستور مدیرعامل شرکت توانیر برای برخورد قاطع با متخلفان صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6847040

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