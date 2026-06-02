به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست کارگروه آب و انرژی استان یزد با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش زیرساختها، گفت: همه سعی و تلاش ما در کارگروه انرژی بر این است که شهروندان در تابستان امسال با هیچگونه خاموشی خانگی مواجه نشوند.
وی افزود: خوشبختانه وضعیت ما نسبت به سال گذشته بهبود چشمگیری یافته و بالندگیهای خوبی در شبکه رخ داده است؛ از جمله اینکه نیروگاههای برقآبی به مدار بازگشتهاند و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در استان و ۵ هزار مگاوات در سطح کشور به شبکه متصل شده است.
استاندار یزد همچنین با اشاره بر اهمیت حمایت از بخش کشاورزی گفت: دغدغه کشاورزان مبنی بر عدم قطع برق چاههای کشاورزی را کاملاً درک میکنیم. در حال حاضر ۱۲۸ چاه کشاورزی استان با نصب پنلهای خورشیدی به نیروگاه متصل شدهاند که الگوی بسیار موفقی است. به سایر کشاورزان نیز توصیه اکید دارم که برای مصون ماندن از قطعیهای احتمالی، به سمت نصب نیروگاههای خورشیدی حرکت کنند.
بابایی افزود: با توجه به اینکه بخش بزرگی از شهروندان ما بهرهبردار چاههای کشاورزی هستند و نرخ مصرف غیرمجاز در این بخش بسیار پایین است، سیاست ما کاهش حداکثری قطعی برق برای این حوزه است.
بابایی در خصوص وضعیت برق صنایع یزد اظهار کرد: ما به خوبی میدانیم که هرگونه قطعی برق در بخش صنعت، مستقیماً با امنیت شغلی و معیشت کارگران در ارتباط است و منجر به بیکاری میشود. هدف ما از همفکریهای مداوم در کارگروه انرژی این است که، کمترین قطعی را در این بخش داشته باشیم.
استاندار یزد در پایان با دعوت از عموم مردم برای مشارکت در مدیریت مصرف انرژی، گفت: از مردم تقاضا دارم که صرفهجویی در حاملهای انرژی از جمله برق، آب و گاز را به عنوان یک اصل در زندگی روزمره نهادینه کنند. این همراهی و فرهنگسازی مردمی، مکمل تلاشهای دولت برای حفظ پایداری شبکه و عبور موفق از تابستان پیشرو است.
