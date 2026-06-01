نیکزاد: برگزاری جلسات علنی مجلس منوط به اذن رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی با موضوع «بازخوانی و تحلیل پیام‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنه ای» که با حضور رؤسا و اساتید دانشگاه‌های آزاد اسلامی سراسر کشور، صبح امروز(دوشنبه، ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۵) به صورت وبیناری برگزار شد، ضمن تبریک ولادت امام هادی(ع) و درود به روح رهبر شهید انقلاب اسلامی با اشاره به پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز افتتاح مجلس و آغاز اجلاسیه سوم دوازدهمین دوره مجلس، متن آن را متین، متقن و قوی دانست و گفت: ما امروز شاهد استمرار سخن رهبر شهیدمان در پیام آیت الله سیدمجتبی خامنه ای هستیم.

نیکزاد در ادامه با اشاره به مبانی معرفتی و هویتی پیام رهبر انقلاب درباره مجلس، عنوان کرد: از اینکه رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سالروز مجلس، نمایندگان قوه مقننه به ویژه رئیس مجلس را مورد تفقد و لطف خود قرار دادند، خدا را شاکریم. ایشان مجلس را به عنوان عصاره ملت و مظهر مردمسالاری دینی دانستند و فرمودند مجلس رکن قانون و قانونگذاری است و به این نکته اشاره کردند که روح مجلس در اعمال اراده مردم است.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم نمایندگانی را برای ۲۹۰ کرسی به مجلس فرستادند تا قانونگذاری کرده و بر اجرای صحیح قانون نظارت کنند، اظهار داشت: طبق فرمایشات آقا، جوهره مردم در ایمان، امید، عمل، قانونگذاری و نظارت در نمایندگانی بروز و ظهور داشته که در تراز مردم مبعوث شده اند.

صندلی نمایندگی، سنگری در خط مقدم پیشرفت کشور است

نیکزاد با اشاره به وظایف راهبردی مجلس در مقطع کنونی بر اساس مبانی رهبر معظم انقلاب، عنوان کرد: ایشان فرمودند صندلی نمایندگی به مثابه سنگر خط مقدم تحول در مسیر پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر فرمایش رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب، ما باید در مسیر پیشرفت کشور، ایفای نقش کنیم و صندلی نمایندگی را همچون سنگر بدانیم و حکمرانی باید با حفظ استقلال قوا هم افزا شود.

نایب رئیس قوه مقننه با بیان اینکه ایشان چراغ راهی را برای سال پیش رو ترسیم کردند که بنا به اعتقاد رئیس مجلس و بنده و نمایندگان در جریان ۷ مطلب مهم تبیین شده است، اظهار داشت: موضوع اقتصاد و معیشت، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیت زدایی همه جانبه از جمله این هفت مورد است. این موارد باید توام با مبانی اخلاقی باشد که مأموریت بزرگی است و مجلس باید آن را چراغ راه خود قرار دهد.

وی در ادامه امیدآفرینی و آینده سازی را به عنوان محور دیگر پیام رهبر معظم انقلاب توصیف کرد و افزود: نمایندگان مجلس با مواضع، مصوبات و نطق های خود می توانند مجلس را به نهاد پیشران امیدآفرینی تبدیل کنند. امام خمینی فرمودند «ما می توانیم». رهبر شهید ما نیز «می توانیم» را در عرصه های مختلف معنا کردند که در همین راستا جوانان و اساتید دانشگاه باید بدانند آنچه به عنوان مباحث دفاعی، نظامی، انجام شد به معنای واقعی ما «می توانیم» را نشان داد. اما اگر بُرد موشک های ما ۴۰۰ هزار کیلومتر است باید بُرد اقتصادی ما نیز افزایش یابد تا مشکل اقتصادی نداشته باشیم.

کسی که از یأس و سازش صحبت کند، در مکتب رهبر انقلاب نمی‌گنجد

نیکزاد در ادامه تصریح کرد: کسی که امروز از یأس و سازش صحبت کند، در مکتب رهبر معظم انقلاب نمی گنجد. ما باید بنا بر دستور ایشان، کاهش تورم و رونق تولید را داشته باشیم حتی اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و نوسازی و بازسازی نیز بسیار مهم است که نقشه راه قوای سه گانه است و ما باید در عین حال که به استقلال قوا اهمیت می دهیم به این موضوعات عمل کنیم. مجری قانون باید میان میدان باشد و در کنار آن قوای مقننه و قضائیه کمک کنند.

نایب رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به محور دیگری از پیام ایشان درباره الزامات رفتاری و اخلاقی نمایندگان بیان کرد: امام شهید ما در باب رفتار دنیوی مطالبی را فرمودند. رأی دادن مطابق با مشورت های عمیق کارشناسی مهم است که همواره مورد تأکید رهبر شهیدمان بوده است. از سوی دیگر، زیست گسترده میان مردم نیز مورد تأکید هر دو رهبر شهید و فعلی‌مان است.

وی در ادامه با بیان اینکه توجه به دیپلماسی پارلمانی نیز مورد تأکید ایشان است که ما این فصل جدید را به صورت فعال باز کردیم، ابراز داشت: شجاعت و اعلام مواضع مقتدرانه، موقعیت جدید ایران در جهان و دشمن شناسی نیز مورد تأکید ایشان بود. تمام این حرف ها که برخی از آنها مشترک هستند همان چیزی است که ما باید در مسیر آنها گام برداریم.

نیکزاد در ادامه با بیان اینکه ما همه این امور را بر اساس اسناد بالادستی انجام می دهیم و معتقدیم که برنامه هفتم باید اجرا شود و به سرنوشت برنامه های گذشته دچار نشود، عنوان کرد: در این بین توجه به عدم دامن زدن به اختلافات موجه و غیرموجه نسبت به نظام که باعث تبدیل شدن به تنازع و اختلافات می شود بسیار حائز اهمیت است.

دشمن نباید بتواند در بین صفوف فشرده ملت ایران رخنه ایجاد کند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه رهبر شهیدمان بر اتحاد مقدس تأکید داشتند و در دوران پساجنگ باید مواظب باشیم سرمایه اجتماعی کشور از بین نرود، عنوان کرد: دشمن نباید بتواند در بین صفوف فشرده ملت ایران رخنه ایجاد کند لذا کسانی که تریبون و بُرد اجتماعی و سیاسی و یا منبر دارند و صاحبنظر هستند باید مراقب بلندگوهای خود باشند که اختلاف افکنی نداشته باشد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مجلس باید مراقب اعمال، رفتار و کردار خود باشد و استقلال خود را حفظ کند، اظهار داشت: همه ما باید بدانیم به سمت قله ای حرکت می کنیم که دشمن آمده بود همه آن را از ریشه بکند اما ما در میدان جنگ به آنها پیروز شدیم در حالی که قرار بود پرونده مان بسته شود. امروز آمریکا و اسرائیل در باتلاقی مانده اند که خودشان آن را ساخته اند.

طبق مصوبه شعام، امکان تجمع نمایندگان در یک جا وجود ندارد

در ادامه برخی اساتید سؤالاتی را از نایب رئیس مجلس مطرح کردند که نیکزاد به آنها پاسخ داد. نیکزاد در پاسخ به سؤالی درباره علت تعطیلی صحن علنی مجلس عنوان کرد: وظیفه ما تقنین و نظارت است و امروز بنا بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی تجمع یکجای مجلس پذیرفتنی نیست از این رو ما با هماهنگی رئیس مجلس، جلسات ۱۶ کمیسیون تخصصی را از اولین روز شروع کاری سال جدید یعنی ۱۶ فروردین بر بستر فضای مجازی آغاز کردیم و تا کنون بالغ بر ۱۵۰ جلسه با دولتی ها و بخش خصوصی داشتیم.

نایب رئیس مجلس در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات نواب رئیس، اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون ها حتی زیر موشکباران، عنوان کرد: ما جلساتی با رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر کشاورزی، وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر علوم، وزیر راه، وزیر ارتباطات، وزیر تعاون، رئیس بنیاد شهید و رئیس امور اداری و استخدامی برگزار کردیم. در جریان این جلسات وضعیت اشتغال ۲.۵ میلیون نفر شرکتی تعیین تکلیف شد و یا موضوع ناترازی بودجه ۱۴۰۴ نیز مورد بررسی قرار گرفت همچنین پیش بینی های لازم برای اجرای قانون بودجه امسال را داشتیم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تقنین عنوان کرد: تعیین تکلیف انتخابات شورای شهر و روستا و بررسی طرح اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر رژیم حقوقی تنگه هرمز از مهم ترین موضوعات ما بود. برخی حرف ها که درباره مجلس زده می شود، جفاست. ما در خصوص انتخابات، موضوع را محضر رهبری اعلام و جواب را از ایشان دریافت کردیم. هم اکنون که این جلسه در حال برگزاری است، جلسه ای در اتاق دیگری با حضور کمیسیون کشاورزی در حال انجام است.

نیکزاد ادامه داد: در کنار آن ۴ جلسه مجازی نیز برای صحن داشتیم که در یک جلسه آن بالغ بر ۲۴۲ نماینده از مجموع ۲۸۵ نماینده حاضر بودند و بحث کریدورها را پیش بردیم. هفتم خرداد نیز که زمان فعالیت هیئت رئیسه سال قبل به پایان می رسید، مجلس توانست انتخابات دقیق، مشخص و شفافی برگزار کند که از ۲۸۵ نماینده ۲۷۹ نفر به صورت حضوری شرکت کردند.

نایب رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه بر اساس اصل ۶۵ قانون اساسی باید دو سوم نمایندگان حاضر باشند تا جلسه رسمیت پیدا کند، اظهار داشت: از آنجایی که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی تجمع ۱۹۲ نماینده را نپذیرفت ما نیز نتوانستیم جلسه را برگزار کنیم؛ البته مجلس در رأس امور است و از شورای عالی امنیت ملی دستور نمی گیرد اما وقتی مشورت اطلاعاتی و امنیتی می دهند ما شرعا موظف به رعایت آن هستیم.

هیچ نماینده‌ای از شهادت هراسی ندارد

وی اضافه کرد: بنده جزء معدود نمایندگانی هستم که از روز اول جنگ تا به امروز در درون مجلس شورای اسلامی بوده و با افتخار خدمت کردم و در خدمت نمایندگان و مردم بودم. هیچ نماینده ای از شهادت هراسی ندارد لذا اینکه در عرصه بین المللی بگویند نمایندگان جلسه برگزار نمی کنند درست نیست.

نیکزاد ادامه داد: امیدواریم جلسه علنی مجلس در هفته بعد برگزار شود که البته منوط به دریافت اذن است. رهبری اگر مصلحت بدانند و دستور دهند، ما می توانیم جلسه علنی را با تعدادی از نمایندگان در صحن و سایرین به صورت مجازی برگزار کنیم.

آخرین وضعیت بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز در مجلس

نایب رئیس دستگاه تقنینی کشور در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه وضعیت طرح مدیریت تنگه هرمز در چه مرحله ای قرار دارد، عنوان کرد: این موضوع ابعاد بین المللی دارد و از آنجایی که هر قانون صرفا مصرف داخلی دارد، باید به گونه ای تدوین و با نهادهای بین المللی و کشورهای شریک هماهنگ شود که از حالت صرفا داخلی خارج شود.

وی با اشاره به برگزاری ۷ جلسه برای بررسی طرح های مدیریت تنگه هرمز، گفت: وزارت خارجه در این زمینه معاهده ای با عمان داشته که با این طرح تطبیق داده شده، همچنین ستاد مشترک نیروهای مسلح و امور بین الملل نیز در جریان آن هستند.

نیکزاد با بیان اینکه خوشبختانه عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیستیم البته عمان عضو آن است، خاطرنشان کرد: ما در حال هماهنگی های لازم هستیم که این موضوع در صحن بررسی و تصویب شود اما اگر امکان رأی گیری به صورت مجازی هم از طریق اذن داده شود، می توانیم با حکم حکومتی این کار را انجام دهیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه ما کشور به حقی نسبت به رژیم تنگه هرمز هستیم و این موضوع را با طرح یا لایحه به قانون تبدیل خواهیم کرد، اظهار داشت: ما برای بررسی این موضوع جلسات متعددی برگزار کردیم و اکنون به یک طرح ۱۲ ماده ای رسیده ایم که تمام سازمان ها و وزارتخانه های مربوطه درباره آن اظهار نظر کرده اند و کار نهایی شده است.