۳۳۰۰ مأموریت‌ اورژانسی در بابل انجام شد

ابوالقاسم لعلی در گفت وگو با خبرنگار مهر از ثبت سه هزار و ۳۶۶ مأموریت طی اردیبهشت‌ماه امسال خبر داد و گفت سهم جاده‌های شهرستان از این مأموریت‌ها به بیش از ۶۱ درصد رسیده است.

لعلی با اعلام جزئیات عملکرد اورژانس بابل در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این بازه زمانی، مجموع مأموریت‌های انجام‌شده سه هزار و ۳۶۶ مورد بوده که از این تعداد، هزار و ۲۸۰ مأموریت مربوط به مناطق شهری و دو هزار و ۶۷ مأموریت مربوط به جاده‌ها و ۱۹ مورد نیز بین مراکز درمانی ثبت شده است.

وی افزود: از کل مأموریت‌ها، هزار و ۵۲۰ بیمار یا مصدوم به بیمارستان‌های شهرستان بابل منتقل شدند که سهم انتقال‌های شهری ۵۴۳ نفر و سهم انتقال‌های جاده‌ای ۹۷۷ نفر بوده است.

رئیس سازمان اورژانس بابل با اشاره به میانگین زمان حضور بر بالین بیمار، گفت: این زمان در مأموریت‌های شهری ۱۰ دقیقه و در مأموریت‌های جاده‌ای ۱۵ دقیقه بوده است.

لعلی همچنین با بیان اینکه ۷۱۱ مأموریت تصادفی در این ماه ثبت شده، تصریح کرد: از این تعداد، ۲۱۹ مورد تصادف شهری و ۴۹۲ مورد تصادف جاده‌ای بوده است. به گفته وی، پس از مأموریت‌های تصادفی که در رتبه نخست قرار دارد، به‌ترتیب مأموریت‌های قلبی با ۱۲۳ مورد، تنفسی با ۹۶ مورد و مسمومیت با ۶۰ مورد بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در پایان با اشاره به تماس‌های مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ خاطرنشان کرد: در اردیبهشت‌ماه، ۱۰۴۸۵ بار با این سامانه تماس گرفته شده که متأسفانه ۲۷۱ مورد آن مزاحمت بوده است.