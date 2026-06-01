به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، بسته سیاستی «ظرفیت‌های تمدنی ایرانی ـ اسلامی در جنگ تحمیلی سوم» از سوی مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر منتشر شد. در این بسته سیاستی موضوعاتی ازجمله «فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی»، «میراث تاریخی و تمدنی ایران» و «جامعه؛ بستر پویایی هویت ملی در تمدن ایرانی ـ اسلامی» مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ۱۹ پیشنهاد اجرایی برای حفظ و تقویت هویت ایرانی از نظر فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ارائه شده است.

بسته سیاستی «ظرفیت‌های تمدنی ایرانی ـ اسلامی در جنگ تحمیلی سوم» که ازسوی کمیته علمی – تخصصی فرهنگ و تمدن مرکز مطالعات، برنامه‌ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهیه و تولید شده است با حضور حجت‌الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رونمایی شد.

در بخشی از مقدمه این بسته سیاستی که توسط فهیمه مخبر دزفولی مشاور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس کمیته علمی – تخصصی فرهنگ و تمدن مرکز مطالعات و عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تألیف شده آمده است: احساس هویت ملی برای هر ملتی حاصل در نظرگرفتن یک «سرگذشت مشترک تاریخی» است و همین نکته نوعی پیوند عمیق ملی ایجاد می کند که مبتنی بر خودآگاهی تاریخی است و مانع گسست بین نسل‌ها می‌شود. از این روی هویت ملی باید بر بستری تاریخی مطالعه و بررسی شود. طبیعی است هرچه این سابقه تاریخی طولانی‌تر و غنی‌تر باشد، سرمایه هویت ملی ارزشمندتر و قوی‌تر است. بهره‌مندی از چنین سرمایه‌ای مستلزم نوعی معرفت تاریخی و فرهنگی است.

با این نگرش ملتی با فقدان آگاهی‌های تاریخی از شناخت و شناساندن خود به دیگر ملت‌ها عاجز است. در این میان، تمدن ایرانی ـ اسلامی با پیشینه‌ای غنی و میراثی ماندگار، بستری منحصربه‌فرد برای شکل‌گیری و تداوم هویتی ملی فراهم آورده است. درک عمیق هویت ملی ایرانی ـ اسلامی، مستلزم شناخت و تحلیل ارکان بنیادین آن یعنی تاریخ، فرهنگ و جامعه ایرانی است... ت.

جامعه، بستری است که فرهنگ و تاریخ در آن متجلی می شوند. ساختارهای اجتماعی، مفاهیم ارزشگذاری و نحوه زیست جمعی در انسجام ملی تأثیرگذار و هویت ملی را تبیین می‌کنند و تداوم و پویایی جامعه ایرانی با وجود دگرگونی های گوناگون ضامن بقای هویت ایرانی بوده است. هدف از نگارش این مطلب نگاهی تحلیلی و کاربردی به این سه رکن بنیادین است تا نشان دهد که چگونه در طول تاریخ و در بستر تمدن ایرانی اسلامی هویت ایرانی قوام یافته و به میراثی گران‌بها تبدیل شده است که میراث داران آن موظف به پاسداری‌اش هستند. درک این مفهوم نه تنها منجر به شناخت عمیق تر گذشته پر افتخار ایران می‌شود، بلکه راه‌گشای تامل درباره چالش‌ها و چشم‌اندازهای پیش‌روی هویت ایرانی در دنیای معاصر هم خواهد بود. در واقع جنگ رمضان سبب جلب توجه جهانیان به نحوه پایداری ایرانیان به‌عنوان نمایندگان تمدنی کهن و فرهنگی غنی در مقابل دو کشور نوبنیاد و مجهز به آخرین تسلیحات پیشرفته جدید شد.

حضور مستمر مردم ایران در میادین شهرها و سردادن شعارهای حماسی که اصالت ایرانی و اسلامی آنها را فریاد می‌زد، نشان داد که برخورداری از فرهنگ و تمدنی کهن همچنان تعیین کننده است. از انجا که درباره فرهنگ و تمدن ایرانی و تداوم هویت ایرانی بحث های نظری فراوانی موجود است، نگارنده در تدوین این بسته سیاستی بیشتر به جنبه‌های کاربردی توجه نموده است که می‌تواند در اخذ سیاست‌های درست فرهنگی برای حفظ و تقویت هویت ایرانی کارساز باشد.

در این بسته سیاستی موضوعاتی ازجمله «فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی»، «میراث تاریخی و تمدنی ایران» و جامعه؛ بستر پویایی هویت ملی در تمدن ایرانی ـ اسلامی مورد بحث و بررسشی قرار گرفته و نگارنده پیشنهادات اجرایی برای حفظ و تقویت هویت ایرانی از نظر فرهنگی، تاریخی و اجتماعی به‌منظور استفاده وزارتخانه‌های مهم فرهنگی مانند آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ارائه کرده است که شامل ۱۹ بند می‌شود.

از نظر مؤلف، وظیفه وزارت آموزش و پرورش سنگین‌تر از سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای آموزشی است و آموزش صحیح زبان و ادبیات فارسی و تأکید بر درست‌نویسی، درست‌گویی و درست‌خوانی متون، آموزش تاریخ ایران به‌صورت انتقادی و اهمیت دادن به همه دوره‌های تاریخی، آموزش تفکر انتقادی به کودکان و نوجوانان، برگزاری دوره‌های آموزشی برای معلمان تاریخ و ادبیات فارسی، برگزاری دوره‌های آموزشی تبیینی برای اولیاء دانش آموزان و برگزاری اردوهای آموزشی و بازدید ازمکان‌های تاریخی برای تقویت هویت ملی به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد می‌شود.

به وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی حمایت از دانشکده‌های علوم انسانی و گروه‌های آموزشی هویت‌ساز مانند ادبیات فارسی، تاریخ و جغرافیا و ...، ارتباط با وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات برای طرح‌های پژوهشی مشترک، تألیف آثار عالمانه تاریخی و تعیین جایزه‌ای به‌نام رهبر شهید انقلاب اسلامی برای پژوهش‌های برتر در حوزه علوم انسانی و هویت ملی پیشنهاد شده است.

و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما، ساخت آثار هنری فاخر درباره تاریخ ایران باستان و قهرمانان ملی این دوره همچنین شخصیت‌های تاثیرگذار در دوره اسلامی، تولید محتوا درباره ایران به‌منظور مقابله با خودکم‌بینی و خودبزرگ‌بینی و برگزاری مستمر نشست‌های عالمانه در فضای فکری و فرهنگی باز پیشنهاد می‌شود.