گردهمایی اندیشمندان جهان اسلام در نشست بین المللی غدیر، ولایت و وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بین‌المللی «غدیر، ولایت و وحدت» به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با سخنرانی آیت‌الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، کوناکری حاج مالادوباری عالم دینی گینه، مولانا ابراهیم فیض‌الله رئیس جامعه علما کرام کولناء از بنگلادش، مفتی نورالعین مصباحی عالم دینی هند، شیخ ابراهیم ابراهیمی امام جمعه کنار سیاه قشم، فاطمه آل یعقوب خبرنگار بحرینی، خدیجه اصلان محقق و فعال رسانه ترکیه ای و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن قنبری معاون ارتباطات و بین‌الملل جامعه المصطفی برگزار می‌شود.



این نشست روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ مصادف با ۱۵ ذی‌الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری، ساعت ۱۰ صبح به وقت تهران به صورت برخط برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانه پخش زنده مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی https://live.taqrib.ir در این برنامه شرکت کنند.