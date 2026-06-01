۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

اجرای پروژه دانش‌بنیان برای افزایش پایداری خطوط انتقال گاز

مدیر منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران از اجرای پروژه‌ای دانش‌بنیان برای رفع چالش پتانسیل‌گیری سیستم‌های حفاظت کاتدیک در شرایط قطع برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، احمد امتحانی مدیر منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران از اجرای پروژه‌ای دانش‌بنیان برای رفع چالش پتانسیل‌گیری سیستم‌های حفاظت کاتدیک در شرایط قطع برق خبر داد و گفت: این اقدام با هدف افزایش پایداری بهره‌برداری از خطوط انتقال گاز انجام شده است.

وی در حاشیه پایان تست میدانی این تجهیزات گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در شبکه برق و قطعی‌های احتمالی، یکی از چالش‌های بهره‌برداران در حوزه حفاظت کاتدیک، انجام عملیات پتانسیل‌گیری ON/OFF خطوط لوله هنگام قطع برق شبکه بود که با اجرای این پروژه دانش‌بنیان، این معضل در منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران برطرف شد.

وی افزود: این پروژه با پیگیری همکاران این منطقه و پس از شناسایی یک شرکت دانش‌بنیان فعال در زمینه حفاظت از خوردگی و زنگ‌زدگی تعریف و اجرایی شد و نتایج آن نشان داد می‌توان با تکیه بر توان داخلی، راهکارهای مؤثر و پایدار برای مسائل فنی صنعت گاز ارائه کرد.

مدیر منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران ادامه داد: نمونه اولیه این دستگاه توسط شرکت دانش‌بنیان طراحی و ساخته شد و پس از انجام تست‌های آزمایشگاهی و میدانی، عملکرد آن با هدف رفع معضل قطع برق شبکه در زمان پتانسیل‌گیری، با موفقیت مورد تأیید قرار گرفت.

امتحانی تصریح کرد: نسخه اولیه این دستگاه برای خطوط لوله جدید و بخشی از خطوط قدیمی که به جریان حفاظتی کمتری نیاز دارند طراحی شده و اکنون در بیش از ۷۰ درصد خطوط و ایستگاه‌های کاتدیک منطقه کاربرد دارد.

وی یادآور شد: امیدواریم با ارتقای این دستگاه در آینده نزدیک، ایستگاه‌های بیشتری تحت پوشش قرار گیرند و از این طریق، پایداری بیشتر در فرآیند حفاظت کاتدیک و استمرار بهره‌برداری ایمن از خطوط انتقال گاز فراهم شود.

مدیر منطقه ۴ عملیات انتقال گاز ایران در پایان تأکید کرد: اجرای این پروژه دانش‌بنیان، نمونه‌ای موفق از بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناور داخلی برای رفع نیازهای عملیاتی و ارتقای تاب‌آوری تأسیسات انتقال گاز کشور است.

کد مطلب 6847120
طیبه بیات

