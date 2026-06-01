عقب نشینی اسرائیل از حمله به ضاحیه بیروت؛ هشدار جدی ایران کارساز شد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: به دنبال تشدید تجاوزات رژیم صهیونیستی در لبنان و نقض چندباره آتش بس، اوضاع در جنوب این کشور رو به وخامت نهاده است. رسانه های صهیونیستی اذعان کردند که تشدید حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان و تداوم نقض آتش بس توسط این رژیم با چراغ سبز مستقیم ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است.

ترامپ زبان زور را خوب می‌فهمد؛ حملات رژیم صهیونیستی به بیروت متوقف شد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد: من تماس تلفنی بسیار سازنده‌ای با نتانیاهو داشتم. نتانیاهو به من اطمینان داد که هیچ نیرویی به بیروت اعزام نخواهد کرد و هر نیرویی که در مسیر بوده، بازگردانده شده است.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادعا کرد: من همچنین از طریق نمایندگان عالی رتبه، تماس تلفنی بسیار خوبی با حزب الله داشتم و آنها با آتش بس کامل موافقت کردند. اسرائیل به حزب الله حمله نخواهد کرد و حزب الله نیز به اسرائیل حمله نخواهد کرد.

وی سپس مدعی شد: توافق آتش‌بس در لبنان حاصل شد. مذاکرات با ایران با سرعت بیشتری ادامه دارد!

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرد: بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ (نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور آمریکا) در حال گفتگوی تلفنی هستند.

این گفتگو در سایه تشدید تنش ها در منطقه و تهدید رژیم صهیونیستی به حمله به ضاحیه جنوبی بیروت انجام شد.

پس از انتشار این اخبار، سازمان رادیو و تلویزیون صهیونیست ها به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که این رژیم قصد داشت حمله‌ای بزرگ به حومه جنوبی بیروت انجام دهد، اما در آخرین لحظه به دلیل مداخله آمریکا آن را به تعویق انداخت.

المیادین نیز گزارش داد: کانال ۱۲ صهیونیست ها خبر داد: تماس تلفنی نتانیاهو و ترامپ، تصمیم‌گیری در مورد حمله به حومه جنوبی بیروت را در بحبوحه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس جدید به تعویق انداخت.

این در حالیست که سید عباس عراقچی پیشتر در فضای مجازی نوشته بود: برای توجه فوری، آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده، بدون هیچ ابهامی، آتش‌بسی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، محسوب می‌شود. نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها، به منزله نقض آن در تمامی جبهه‌ها است. ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هرگونه نقض این آتش‌بس خواهند بود.

سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) نیز ساعاتی پیش هشدار داد: نتانیاهو در ادامه شرارت های خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است. با توجه به نقض مکرر آتش بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی در سرزمین های اشغالی هشدار می دهیم اگر نمی خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند.

رئیس جمهور ایران نیز نقض مکرر آتش‌بس در لبنان، تداوم آوارگی شهروندان لبنانی و حمایت‌های سیاسی و نظامی آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی را نگران‌کننده توصیف کرد و خواستار ایفای مسئولیت مؤثر جامعه جهانی در توقف این روند شد.

الجزیره: آمریکا حمله رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی بیروت را متوقف کرد

در پی هشدارهای جدی ایران، رسانه‌های صهیونیستی از تعویق حمله برنامه‌ریزی‌شده این رژیم به ضاحیه جنوبی لبنان خبر می‌دهند.

رویترز هم به نقل از ۲ منبع صهیونیست اعلام کرد: اسرائیل منتظر تایید نهایی ترامپ برای هرگونه عملیاتی در حومه جنوبی بیروت است.

این در حالیست که نتانیاهو ساعاتی پیش دستور برای حمله به ضاحیه را صادر کرده بود.

پس از این دستور، سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) اعلام کرد: نتانیاهو در ادامه شرارت های خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است. با توجه به نقض مکرر آتش بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی در سرزمین های اشغالی هشدار می دهیم اگر نمی خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند.

ویرانی گسترده در حمله تل آویو به نزدیکی بیمارستان جبل عامل

خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از شهادت دو نفر و زخمی شدن بیش از بیست نفر دیگر در جریان حمله رژیم صهیونیستی به شهر صور و وارد شدن خسارت های شدید به بیمارستان جبل عامل خبر داد.

منابع خبری نیز از ویرانی گسترده در حمله رژیم صهیونیستی به نزدیکی بیمارستان جبل عامل در صور در جنوب لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان امروز دوشنبه از افزایش شمار شهدای لبنان در پی حملات اسرائیل از ۲ مارس سال جاری به ۳۴۳۳ نفر خبر داد.

این وزارتخانه اشاره کرد که شمار مجروحان این حملات نیز به ۱۰ هزار و ۳۹۵ نفر افزایش یافت.

بیانیه حزب الله درباره قلعه شقیف؛ تداوم ضربه های مهلک مقاومت

اتاق عملیات مقاومت اسلامی لبنان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: ادعای رژیم صهیونیستی درباره اشغال قلعه تاریخی الشقیف واقعیت ندارد و نیروهای این رژیم تنها پس از نفوذ محدود به محوطه‌ای خالی از حضور نیروهای مقاومت، اقدام به ثبت و انتشار تصاویر تبلیغاتی کرده‌اند. این اقدام بیش از آنکه یک دستاورد نظامی باشد، تلاشی تبلیغاتی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی در سرزمین‌های اشغالی است.

در این بیانیه آمده است که انتشار گسترده تصاویر عملیات‌های مقاومت علیه نیروهای رژیم صهیونیستی طی ماه‌های اخیر، تأثیر قابل توجهی بر روحیه شهرک‌نشینان داشته و ارتش این رژیم برای جبران این وضعیت، به دنبال نمایش یک «پیروزی نمادین» بوده است.

بر اساس این بیانیه، رژیم صهیونیستی طی بیش از پنج روز حملات هوایی گسترده و آتش سنگین توپخانه‌ای را علیه منطقه یحمر الشقیف و روستاهای اطراف آن انجام داد تا زمینه پیشروی به سمت قلعه الشقیف را فراهم کند، اما با مقاومت شدید نیروهای حزب‌الله روبه‌رو شد و نتوانست از محورهای اصلی به اهداف خود دست یابد.

حزب‌الله تأکید کرد: نیروهای رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه ۳۰ مه، تحت پوشش دود و از مسیرهای صعب‌العبور در بخش شرقی قلعه به این منطقه نفوذ کردند و پس از گرفتن چند عکس، محل را به عنوان یک دستاورد نظامی معرفی کردند؛ در حالی که قلعه در آن زمان هیچ‌گونه حضور نظامی از سوی مقاومت نداشته است.

در ادامه این بیانیه آمده است که نیروهای رژیم صهیونیستی از بامداد روز گذشته تاکنون با دشواری‌های جدی برای تثبیت حضور خود در اطراف قلعه مواجه هستند و در منطقه استراحتگاه واقع در پایین قلعه مستقر شده‌اند.

اتاق عملیات مقاومت اسلامی همچنین اعلام کرد که نیروهای حزب‌الله در حال اجرای یک نبرد فرسایشی علیه یگان‌های رژیم صهیونیستی در این منطقه هستند و تصاویر و مستندات عملیات‌های انجام‌شده در آینده منتشر خواهد شد.

این بیانیه در حالی منتشر شده است که ارتش رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر از پیشروی در برخی مناطق جنوب لبنان و حضور در اطراف قلعه تاریخی الشقیف خبر داده بود؛ موضوعی که با واکنش و تکذیب حزب‌الله همراه شده است.

تداوم ضربه های مهلک حزب الله به اشغالگران

حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای از انجام یک عملیات پهپادی موفق علیه تجهیزات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در مرزهای جنوبی خبر داد.

رزمندگان مقاومت اسلامی صبح امروز با استفاده از یک فروند پهپاد «ابابیل»، یک «سامانه ارتباطی» متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک «القنطرة» هدف قرار دادند.

حزب‌ الله لبنان اعلام کرد مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک الطیبه در جنوب لبنان را با موشک هدف قرار داده است.

حزب‌ الله همچنین از هدف قرار دادن خانه‌ای در حومه جنوبی دبین در جنوب لبنان خبر داد که نظامیان رژیم صهیونیستی در آن سنگر گرفته بودند.

این حمله با استفاده از پهپاد انتحاری انجام شده است.

همچنین حزب‌ الله لبنان تصاویری از عملیات هدف قرار دادن تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف قلعه تاریخی شقیف در جنوب لبنان را منتشر کرد.

شنیده شدن صدای انفجار در حیفا

رسانه های رژیم صهیونیستی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در حیفا خبر دادند.

این منابع جزئیات بیشتری مخابره نکردند.

همزمان منابع اسرائیلی از زخمی شدن ۱۳۷ نظامی و افسر ارتش این رژیم به دست رزمندگان مقاومت لبنان طی دو هفته اخیر خبر دادند.

این در حالی است که منابع خبری اعلام کردند که آژیر خطر نیز در الجلیل غربی به صدا درآمده است.

رژیم صهیونیستی به ساکنان ضاحیه جنوبی بیروت هشدار تخلیه داد

ارتش رژیم صهیونیستی با صدور هشداری، از ساکنان ضاحیه جنوبی بیروت خواست این منطقه را تخلیه کنند. این هشدار در آستانه احتمال حملات رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی صادر شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی ساکنان ضاحیه بیروت را تهدید کرد و از آنها خواست که برای حفظ جان خود این منطقه را تخلیه کنند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد: اگر حزب الله به حملات موشکی به شهرهاو شهرک های اسرائیل ادامه دهد، ارتش با هدف قرار اهدافی در ضاحیه بیروت واکنش نشان خواهد داد.

این در حالی است که روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی مدعی شد: ارتش اسرائیل هم اکنون در حال آماده سازی فهرستی گسترده از اهداف، پیش از آغاز حملات خود به ضاحیه جنوبی بیروت است. اهدافی که برای حمله به آنها برنامه ریزی می‌شود در سه دسته قرار می‌گیرند:

«اهداف انسانی» که شامل فهرستی طولانی از فرماندهان و مسئولان حزب الله و در رأس آنها شیخ نعیم قاسم دبیرکل این جنبش می‌شود.

«زیرساخت‌های فرماندهی و کنترل» که شامل مقرهای فرماندهی حزب الله و مراکز تماس و کنترل می‌شود. ارتش اسرائیل قصد دارد با هدف قرار دادن این مقرها، زنجیره فرماندهی و کنترل حزب الله را قطع کند. مقامات اسرائیلی معتقدند فرماندهان حزب الله مستقر در مقرهای خود در ضاحیه جنوبی و بقاع، دستورها را به مقرهای نزدیک به خط مقدم در شهرهای صور و صیدا منتقل می‌کنند تا علیه اسرائیل اقدام کنند.

«انبارهای سلاح و مراکز فناوری» که شامل انبارهای سلاح و موشک، آپارتمان‌های مسکونی که در آنها موشک‌های مختلف پنهان شده است و انبارهای نگهداری پهپادها و آزمایشگاه‌ها و سامانه‌های فناوری محور می‌شود که حزب الله در عملیات نظامی خود از آنها استفاده می‌کند.

منبع مذکور ادعا کرد: هنوز گستردگی مجوزی که مقامات سیاسی به ارتش داده‌اند مشخص نیست و معلوم نیست حملات اسرائیل، محدود و نمادین خواهد بود یا عملیات نظامی گسترده برای وارد کردن آسیب گسترده به مراکز قدرت حزب الله در لبنان اجرا خواهد شد.

واکنش عربستان به حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

وزارت امور خارجه عربستان روز دوشنبه در بیانیه‌ای به تداوم تجاوزهای رژیم اشغالگر در خاک لبنان واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.

وزارت خارجه عربستان در این بیانیه حملات رژیم صهیونیستی به خاک لبنان را محکوم و مخالفت قاطع خود را با رخنه نظامیان صهیونیست در اراضی لبنان و تعدی به حاکمیت آن اعلام کرد.

عربستان بر اهمیت صیانت از حاکمیت ارضی لبنان و مردم آن بر اساس توافقات بین‌المللی مربوطه تاکید کرد.

ریاض بر اهمیت پایبندی به توافق آتش‌بس در راستای تحقق گسترش حاکمیت لبنان بر همه اراضی این کشور و پایبندی به مصوبات دولت درخصوص انحصار سلاح تاکید کرد.

روسیه: نگران تشدید تنش‌ها در لبنان هستیم؛ افول نقش آمریکا

وزارت امور خارجه روسیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای در واکنش به ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک لبنان و کشتار مردم این کشور اعلام کرد: ما نگران هستیم که لبنان به دلیل تشدید تنش ها جاری به آستانه وقوع یک فاجعه انسانی سوق داده شود.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص آمده است: نقش آمریکا در صحنه بین‌المللی کاهش خواهد یافت و اسرائیل نمی‌تواند به طور دائم به آن تکیه کند.

این در حالیست که بیه بری رئیس پارلمان لبنان پیشتر با تاکید بر ضرورت همبستگی داخلی، از جامعه بین‌المللی خواست تا به مسئولیت خود برای متوقف کردن حملات رژیم صهیونیستی عمل کند.

نبیه بری تاکید کرد: آنچه در جنوب لبنان در جریان است، به چالش کشیدن مستقیم و آشکار حاکمیت این کشور است.

وی در همین راستا از جامعه بین‌المللی خواست تا برای توقف تجاوزات مکرر اسرائیل فوراً وارد عمل شود.

صدای آژیر خطر در «کریات شمونا»؛ شلیک ۲ موشک به «اصبع الجلیل»

منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در کریات شمونه و حومه آن در الجلیل علیا خبر دادند.

همزمان خبرنگار الجزیره از شلیک دو موشک از جنوب لبنان به سمت اصبع الجلیل در شمال فلسطین اشغالی خبر داد.

همزمان رسانه های رژیم صهیونیستی از رصد نفوذ یک پهپاد مهاجم خبر داده و اعلام کردند که آژیرهای خطر در شهرک‌های شتولا و نطوعا در الجلیل غربی به صدا درآمده است.

بر اساس این گزارش، آژیرهای خطر همچنین در کریات‌ شمونا و اطراف آن در الجلیل علیا فعال شده است.

این در حالی است که رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که فرمانده منطقه صور حزب الله را ترور کرده است.