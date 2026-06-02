امام جمعه ضیاءآباد: غدیر جریانی جاری در زندگی مسلمانان است

حجتالاسلام احمد خداوردی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن عید سعید غدیر خم اظهار کرد: دهه بین عید قربان تا عید غدیر به عنوان دهه ولایت نامگذاری شده و عید غدیر، عید ولایت و امامت و یادآور ضرورت پایبندی به ولایت در جامعه اسلامی است.
وی افزود: یکی از مهمترین درسهای واقعه غدیر برای نسل جوان این است که جامعه اسلامی باید همواره با ولی و امام خود همراه باشد. اگر پس از واقعه غدیر، جامعه اسلامی در کنار امیرالمؤمنین(ع) قرار میگرفت، بسیاری از حوادث تلخ تاریخ اسلام رخ نمیداد.
امام جمعه ضیاءآباد ادامه داد: خانهنشینی امیرالمؤمنین(ع)، صلح تحمیلی بر امام حسن مجتبی(ع) و همچنین واقعه عاشورا، از جمله پیامدهای فاصله گرفتن جامعه از مسیر ولایت بود و امروز نیز اگر جامعه ایمانی با امام جامعه خود همدل و همراه باشد، بسیاری از ارزشها حفظ خواهد شد.
خداوردی با بیان اینکه ائمه معصومین(ع) همواره بر احیای غدیر تأکید داشتهاند، تصریح کرد: غدیر یادآور اصل ولایت و تبعیت از امام واجبالاطاعه است و در عصر حاضر نیز ولایت فقیه استمرار همان مسیر هدایت و ولایت در جامعه اسلامی به شمار میرود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا غدیر صرفاً یک واقعه تاریخی است، گفت: برخی تلاش میکنند غدیر را تنها یک رخداد تاریخی معرفی کنند، در حالی که غدیر جریانی زنده و مستمر است. پیامبر اکرم(ص) در غدیر تنها به بیان یک فضیلت اکتفا نکردند، بلکه امیرالمؤمنین(ع) را به عنوان جانشین و سرپرست جامعه اسلامی معرفی کردند و از مردم برای این امر بیعت گرفتند.
امام جمعه ضیاءآباد در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تبیین مفاهیم غدیر برای نسل جدید تأکید کرد و افزود: امروز رسانهها و ابزارهای هنری ظرفیت گستردهای برای انتقال مفاهیم دینی دارند و میتوان با بهرهگیری از هنر، تولیدات رسانهای، نقاشی، خوشنویسی و سایر قالبهای فرهنگی، مفاهیم عمیق غدیر را به زبانی قابل فهم و جذاب برای جوانان و نوجوانان تبیین کرد.
خداوردی همچنین از برگزاری ویژهبرنامههای عید غدیر در ضیاءآباد خبر داد و گفت: همانند سالهای گذشته، امسال نیز جشنهای مردمی غدیر با برپایی غرفههای فرهنگی، برنامههای شاد و متنوع، پذیرایی و فعالیتهای مختلف فرهنگی در شهر ضیاءآباد برگزار خواهد شد.
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